Umman Dışişleri Bakanı: İran-ABD görüşmeleri gerçekleşmeyecek - Son Dakika
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Dünya

Umman Dışişleri Bakanı: İran-ABD görüşmeleri gerçekleşmeyecek

Umman Dışişleri Bakanı: İran-ABD görüşmeleri gerçekleşmeyecek
14.06.2025 19:56
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Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, İran ve ABD arasında yapılması planlanan nükleer müzakerelerin altıncı turunun gerçekleşmeyeceğini duyurdu. İsrail ile İran arasında çıkan savaş ortamı nedeniyle görüşmelerin iptal olduğunu belirten el-Busaidi, diplomasi ve diyalogun kalıcı barışa giden tek yol olduğunu vurguladı.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, "İran-ABD görüşmeleri artık gerçekleşmeyecek. Ancak diplomasi ve diyalog, kalıcı barışa giden tek yol olmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

ABD ile İran arasında Umman'da yapılması beklenen nükleer müzakerelerin altıncı turunun, İsrail ile İran arasında çıkan savaş ortamı nedeniyle yapılmayacağı açıklandı.

"NÜKLEER MÜZAKERELER YAPILMAYACAK"

Konuya ilişkin X hesabından açıklama yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, şu ifadeleri kullandı: "Bu Pazar günü Umman'ın Maskat kentinde yapılması planlanan İran-ABD görüşmeleri artık gerçekleşmeyecek. Ancak diplomasi ve diyalog, kalıcı barışa giden tek yol olmaya devam ediyor."

NE OLMUŞTU?

İsrail, geçtiğimiz gün İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

İran'ın misilleme saldırısı ise dün gece başlamış, saldırılarda Tel Aviv olmak üzere birçok kentte yıkım meydana gelmişti. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtilmişti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Umman Dışişleri Bakanı: İran-ABD görüşmeleri gerçekleşmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ozan:
    müzakere olmasın diye saldırdılar zaten silah tüccarları 3 0 Yanıtla
  • Ali null:
    kaybeden Amerika dır 0 0 Yanıtla
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