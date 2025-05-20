Ünlü aktör, Cannes Film Festivali'nde kendisine dokunan gazeteciye bağırdı - Son Dakika
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Dünya

Ünlü aktör, Cannes Film Festivali'nde kendisine dokunan gazeteciye bağırdı

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Ünlü aktör, Cannes Film Festivali\'nde kendisine dokunan gazeteciye bağırdı

Dünyaca ünlü aktör Denzel Washington, Cannes Film Festivali'nde bir fotoğrafçının izinsiz temasına sert tepki gösterdi. Washington, fotoğraf çekimi sırasında kolunu tutan fotoğrafçıya 'Dur!' diye bağırdı. Tepkisine rağmen fotoğrafçının tekrar temas kurması üzerine Washington, daha da sinirlendi. Bu tatsız olaya rağmen festival, aktör için unutulmaz anılara ev sahipliği yaptı. Washington'a, festivalin en prestijli ödülü olan Onursal Altın Palmiye ödülü verildi.

20.05.2025 10:50  Güncelleme: 10:55
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Dünyaca ünlü aktör Denzel Washington, Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali'nde istenmeyen bir olayın kahramanı oldu. 19 Mayıs Pazartesi günü kırmızı halıda yürürken bir fotoğrafçının davranışı, Oscar ödüllü yıldızın tepkisini çekti.

70 yaşındaki Washington, kendisini "Eşitlikçi" (The Equalizer) filmiyle tanıyan hayranlarını şaşırtmadı ve kişisel sınırlarını korudu. Spike Lee'nin yönettiği "Highest 2 Lowest" (En Yüksekten En Düşüğe) filminin dünya prömiyerinde, basın mensuplarının fotoğraf çekimi sırasında yaşanan olay kameralara yansıdı.

Washington, festival alanında yönetmen Spike Lee ve filmde rol alan rapçi A$AP Rocky ile sohbet ederken, sırada bekleyen fotoğrafçılardan biri dikkatini çekmek için kolunu tuttu. Bu izinsiz temas, Hollywood'un saygın aktörünü anında sinirlendirdi.

Tepkisi hızlı ve netti: Washington fotoğrafçıya döndü, parmağını havaya kaldırarak yüzüne doğrulttu ve net bir şekilde "Dur!" diye bağırdı. Fotoğrafçının gülerek tepki vermesi, durumu daha da gerginleştirdi. Aktör sesini yükseltmeye devam ederken, kalabalık arasında gergin bir hava oluştu.

Olaydan uzaklaşmaya çalışan Washington'ın kolunu fotoğrafçının tekrar tutması bardağı taşıran son damla oldu. Ünlü aktör, kolunu sertçe çekti ve boynundaki damarlar belirginleşecek kadar öfkelenerek "Bırak! Dur!" diye bağırdı.

The New York Post, Washington'ın temsilcisiyle olaya ilişkin yorum almak için iletişime geçse de, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yaşanan bu tatsız olaya rağmen, festival Washington için unutulmaz anlar da barındırıyordu. Film gösteriminden önce, tiyatro salonunda aktöre sürpriz yapılarak Cannes'ın en prestijli ödülü olan onursal Altın Palmiye verildi.

Festival direktörü Thierry Frémaux, tören sırasında: "Çok özel bir gün. Denzel, burada olduğun için sana özel bir şey yapmak istedik. Bu, sinemaya katkıların için hayranlığımızı göstermenin bir yolu. Spike Lee dışında kimse bu sürprizi bilmiyordu," dedi.

Uzun yıllardır yakın dost olan Spike Lee, sahneye çıkarak ödülü Washington'a takdim etti: "Bu adam benim kardeşim. Onu çok seviyorum. Senin de sevdiğin insanların arasında olduğun için mutluyum," diye konuştu.

Washington, beklenmedik ödül karşısında duygularını gizleyemedi: "Bu benim için tam bir sürpriz oldu, bu yüzden biraz duygusalım. Tüm kalbimle hepinize teşekkür ederim. Kardeşim Spike ile yeniden çalışma fırsatı bulduğum için minnettarım."

"Burada, Cannes'da tekrar bulunmak çok özel. Bu salondaki hepimiz film yapma, güzel kıyafetler giyme ve bunun için ücret alma ayrıcalığına sahip özel bir grubuz. Hayatımda kendimi çok şanslı hissediyorum," diyerek sözlerini tamamladı.

"Highest 2 Lowest", Japon sinema ustası Akira Kurosawa'nın 1963 tarihli "High and Low" filminin yeniden yorumu. Orijinal film, Ed McBain'in "King's Ransom" romanından uyarlanmıştı. Washington'ın canlandırdığı David King karakteri, zengin bir iş adamıdır. Bir kaçırma olayında, kaçakçılar yanlışlıkla şoförünün çocuğunu kaçırır ve olaylar gelişir.

Filmde Jeffrey Wright, Washington'ın şoförünü canlandırırken, genç oyuncu Aubrey Joseph da oğlu rolünde oynuyor. "Highest 2 Lowest", 22 Ağustos'ta dünya çapında sinemalarda gösterime girecek ve ardından Eylül ayında Apple TV+ platformunda yayınlanacak.

Ünlü aktör, Cannes Film Festivali'nde kendisine dokunan gazeteciye bağırdı
Ünlü aktör, Cannes Film Festivali'nde kendisine dokunan gazeteciye bağırdı
Ünlü aktör, Cannes Film Festivali'nde kendisine dokunan gazeteciye bağırdı
Ünlü aktör, Cannes Film Festivali'nde kendisine dokunan gazeteciye bağırdı
Ünlü aktör, Cannes Film Festivali'nde kendisine dokunan gazeteciye bağırdı
Ünlü aktör, Cannes Film Festivali\'nde kendisine dokunan gazeteciye bağırdı

Kültür Sanat, Magazin, 3-sayfa, Sinema, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ünlü aktör, Cannes Film Festivali'nde kendisine dokunan gazeteciye bağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ilyas erduran:
    maymun aktör ve görgüsüz 2 10 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Yaşayan Efsane Her ne kadar filmlerinde 1 ok atıp 10 kişiyi düşürmesede :)) 3 0 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    bizde taciz gasp adam yaralama su bu hersey normal sayıldıgı icin adamın tepkisine tepki gosteriyoruz. kimse kimseye dokunamaz bizde normallesmis boyle seyler. tepki gostermekte cok haklı. 1 0 Yanıtla
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