Ünlü oyuncu Mel Gibson'dan Türkleri kızdıran bir Karabağ çağrısı: Acil adım atın - Son Dakika

Ünlü oyuncu Mel Gibson'dan Türkleri kızdıran bir Karabağ çağrısı: Acil adım atın

Ünlü oyuncu Mel Gibson\'dan Türkleri kızdıran bir Karabağ çağrısı: Acil adım atın
Son Güncelleme: 29.09.2023 19:42

ABD'li Hollywood yıldızı Mel Gibson, Azerbaycan'la ilgili skandal iftirada bulundu. Karabağ'daki antiterör operasyonu için "soykırım" diyen dünyaca ünlü aktör, "Ermeni halkı bir kez daha etnik temizliğe maruz kalıyor. Pek çok Ermeni, Azerbaycan ve Türkiye'nin elinde tarif edilemez dehşetler yaşıyor" dedi. Gibson, Karabağ için dünyaya, "Acil adım atın" çağrısı yaptı.

ABD'li aktör Mel Gibson, Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonu için "soykırım" iddiasında bulundu. Türklere ve Azerbaycan'a skandal iftiralar yöneten Gibson, "Ermeni halkı bir kez daha etnik temizliğe maruz kalıyor. Pek çok Ermeni, Azerbaycan ve Türkiye'nin elinde tarif edilemez dehşetler yaşıyor" derken, dünyaya da, "Acil yardım çağrısı yaptı.

KARABAĞ'DA ANTİTERÖR OPERASYONU

Azerbaycan, Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin provokatif eylemlerinin artması üzerine geçtiğimiz hafta antiterör operasyonu düzenledi. 1 gün süren operasyonda Ermeni güçlerin mevzileri yok edilirken, daha sonra ateşkes sağlandı. Bölgedeki Ermeniler operasyonun ardından Karabağ'dan ayrılmaya başladı.

MEL GIBSON'DAN SOYKIRIM İFTİRASI

ABD'li ünlü Hollywood yıldızı Mel Gibson, Ermenistan'ın ve Batı ülkelerinin "Azerbaycan etnik temizlik yaptı" iftirasına sarıldı. Dünyaca ünlü aktör, 42 bin 500 Ermeni'nin Karabağ'dan ayrılarak Ermenistan'a gelmesini "soykırım" olarak nitelendirdi.

"ACİL ADIM ATIN"

Skandal iftiralar atan Gibson, "Ermeni halkı bir kez daha etnik temizliğe maruz kalıyor. Pek çok Ermeni, Azerbaycan ve Türkiye'nin elinde tarif edilemez dehşetler yaşıyor." ifadelerini kullandı. Gibson, dünyaya "Acil adım atın" çağrısı yaptı.

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Son Dakika Dünya Ünlü oyuncu Mel Gibson'dan Türkleri kızdıran bir Karabağ çağrısı: Acil adım atın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Mel Gibson'dan Türkleri kızdıran bir Karabağ çağrısı: Acil adım atın - Son Dakika
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