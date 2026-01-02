Ünlü oyuncu Will Smith hakkında cinsel taciz iddiası: Eski ekip üyesi dava açtı - Son Dakika
Dünya

Ünlü oyuncu Will Smith hakkında cinsel taciz iddiası: Eski ekip üyesi dava açtı

Ünlü oyuncu Will Smith hakkında cinsel taciz iddiası: Eski ekip üyesi dava açtı
02.01.2026 19:34
Ünlü Hollywood oyuncusu Will Smith, 2025 turnesinde birlikte çalıştığı kemancı Brian King Joseph tarafından cinsel taciz, misilleme ve haksız işten çıkarma iddialarıyla suçlandı. Joseph, Smith'in kendisine özel ve sınırları aşan ifadeler kullandığını öne sürdü ve dava açtı.

Hollywood'un ünlü ismi Will Smith, 2025 turnesinde birlikte çalıştığı kemancı Brian King Joseph tarafından açılan dava ile gündeme geldi. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde Smith ve Treyball Studios Management, cinsel taciz, misilleme ve haksız işten çıkarma iddialarıyla suçlanıyor.

TURNE SÜRECİNDE BAŞLAYAN İŞBİRLİĞİ

Dava dosyasına göre Brian King Joseph, Kasım 2024'te San Diego'daki bir konser için Will Smith tarafından işe alındı. Ardından Smith'in 2025'te düzenlediği "Based on a True Story" turnesine ve yaklaşan albüm projelerine dahil edildi.

Joseph, başlangıçta profesyonel olan ilişkinin zamanla farklı bir boyuta taşındığını, Smith'in kendisine özel ve sınırları aşan ifadeler kullandığını öne sürdü.

"PROFESYONEL SINIRLAR AŞILDI" İDDİASI

Joseph, dava dilekçesinde Smith'in kendisine, "Seninle başkalarıyla kurmadığım kadar özel bir bağım var" gibi ifadeler kullandığını ve bunun kendisini rahatsız ettiğini belirtti. İddiaya göre bu söylemler, zamanla baskı ve yönlendirmeye dönüştü.

LAS VEGAS'TAKİ OLAY KIRILMA NOKTASI OLDU

İddialara göre olayların en kritik aşaması Mart 2025'te Las Vegas'taki turne ayağında yaşandı. Joseph, kaldığı otelde oda anahtarının bulunduğu çantasının saatlerce kaybolduğunu, daha sonra kendisine teslim edildiğini ifade etti.

Odasına döndüğünde ise odaya izinsiz girildiğini fark ettiğini öne süren Joseph, içeride kendisini endişelendiren bazı eşyalarla karşılaştığını iddia etti.

ODADA BULUNANLAR DAVA DOSYASINA GİRDİ

Dava dilekçesine göre odada;

• Islak mendiller,

• Başka bir kişinin adına yazılmış HIV ilaçları,

• Üzerinde kalp çizimi bulunan ve "Brian, en geç 5:30'da döneceğim, sadece ikimiz…" notunun yer aldığı bir mesaj bulundu.

Joseph, bu durumu tehditkâr ve cinsel içerikli bir mesaj olarak algıladığını savundu.

GÜVENLİĞE VE POLİSE BİLDİRİLDİ

Joseph, yaşananları otel güvenliğine, Smith'in ekibine ve ardından resmi olarak polise bildirdiğini ifade etti. Ancak iddiaya göre, bu bildirimin ardından süreç kendisi aleyhine ilerledi.

"UYDURMAKLA SUÇLANDIM, TURNEDEN ÇIKARILDIM"

Dava dosyasında, olaydan birkaç gün sonra yönetim ekibinden bir yetkili tarafından suçlamaları uydurduğu gerekçesiyle itham edildiği, kısa süre sonra da turneden çıkarıldığı öne sürüldü.

Brian King Joseph, işten çıkarılmasının ardından travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) belirtileri yaşadığını, ciddi psikolojik yıpranma ve ekonomik kayıp yaşadığını belirtti.

Açılan davada cinsel taciz, misilleme ve haksız fesih gerekçeleriyle, jüri tarafından belirlenecek miktarda tazminat talep ediliyor.

İddialarla ilgili olarak Will Smith ve temsilcilerinden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

