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Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı - Son Dakika

Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı

24.10.2021 10:07

Kolombiya'da tarihin en büyük baronlarından biri olan Pablo Escobar'dan sonra en çok aranan uyuşturucu baronu konumunda bulunan "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga, çok konuşulan bir operasyonla yakalandı. Cezaevine gönderilen Otoniel'in yakalanması için 800 bin dolar ödül konulmuştu.

Dünyanın en büyük ve en tehlikeli uyuşturucu baronu olarak gösterilen "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga, Kolombiya'da asker ve polis tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Otoniel için düzenlenen operasyonun Pablo Escobar'ın yakalanmasının ardından gerçekleştirilen en büyük operasyonlardan biri olduğu belirtiliyor. Ülkenin kuzeybatısındaki Necocli kasabasında, "Osiris" adı verilen operasyonda kelepçelenen Clan del Golfo örgütünün elebaşı Otoniel, özel güvenlik önlemleri altında askerler tarafından helikopterle götürüldü.

DEVLET BAŞKANI TESLİM OLUN ÇAĞRISI YAPTI

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Otoniel'in yakalanmasının, 2 Aralık 1993'te ölü ele geçirilen uyuşturucu baronu Pablo Escobar'dan bu yana örgüt elebaşlarına vurulmuş en büyük darbe olduğunu açıkladı. Suç örgütü Clan del Golfo üyelerine seslenen Duque, "Bu örgüte bağlı olanlara sesleniyorum. Aksi takdirde başınıza gelecek olan şey bellidir. Hemen adalete teslim olun, hukukun gücü her şeyin üstündedir" ifadesini kullandı.

Dünyanın en tehlikeli ismi Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar konuşulmadı

"DÜNYANIN EN KORKULAN ADAMI"

Duque, Otoniel'in dünyanın en çok korkulan uyuşturucu kaçakçısı olduğuna dikkati çekerek, "Polislerin, askerlerin, sosyal liderlerin katili ve aynı zamanda genç yaştakilerin silah altına alınmasının sorumlusu olan kişidir. Güvenlik güçlerinin titiz ve müşterek operasyonuyla yakalandı" dedi.

YAKALANMASI İÇİN DEV ÖDÜL

Otoniel'in onlarca cinayet, adam kaçırma, suç örgütü kurma, uyuşturucu kaçakçılığı dahil 120 suçtan yargılanacağı kaydedildi. Asker ve polis tarafından uzun süredir aranan Otoniel için 800 bin dolar ödül konulmuştu.

TONLARCA KOKAİN GÖNDERDİ

ABD'nin, dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kaçakçıları arasında gösterdiği Otoniel, bu ülkeye tonlarca kokain göndermekle de suçlanıyordu. Otoniel, 2012'de operasyonda güvenlik güçlerince öldürülen kardeşi Juan de Dios'un yerine suç örgütünün başına geçmişti.

Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı

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Son Dakika Dünya Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı - Son Dakika Dünya


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