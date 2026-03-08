Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu

American Airlines uçuşunda bir yolcu, tüm uyarılara rağmen telefonundan yüksek sesle video izlemeye devam edince uçuş ekibini ve yolcuları çileden çıkardı. Güvenlik prosedürlerini hiçe sayan yolcu, uçağın kapıya geri dönmesiyle polis eşliğinde indirildi.

KULAKLIK TAKMAYI REDDETTİ, UÇUŞU BİRBİRİNE KATTI

Olay, uçağın kalkış hazırlıkları yaptığı sırada patlak verdi. İddiaya göre, bir yolcu telefonundan dışarıya ses verecek şekilde video izlemeye başladı. Kabin görevlileri, diğer yolcuların rahatsız olduğunu belirterek şahsı defalarca "Kulaklık kullanın ya da sesi kapatın" diyerek uyardı. Ancak yolcu, kurallara uymak yerine mürettebatla tartışmaya girmeyi tercih etti.

PİLOT KALKIŞTAN VAZGEÇTİ

Görgü tanıklarının kaydettiği görüntülerde, kabin ekibinin sabırlı tutumuna rağmen yolcunun agresifleştiği görülüyor. Mürettebatın defalarca yaptığı müdahaleyi reddeden ve kuralları çiğnemekte ısrar eden yolcu nedeniyle uçağın pilotu kalkıştan vazgeçerek kapıya geri dönme kararı aldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ DEVREYE GİRDİ

Uçak kapıya yanaşır yanaşmaz güvenlik görevlileri kabine girdi. Diğer yolcuların şaşkın bakışları ve yer yer alkışları arasında kurallara uymayan yolcu, eşyalarıyla birlikte uçaktan zorla indirildi. Olay anına ait videolar sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşırken, uçuşun bu kriz nedeniyle rötarlı gerçekleştiği bildirildi.

HAVACILIK KURALI

Havayolu şirketleri, uçuş güvenliği ve kabin huzuru için yolcuların mürettebat talimatlarına uymasının zorunlu olduğunu, kulaklıksız medya kullanımının "rahatsız edici davranış" kapsamında uçaktan indirilme sebebi sayılabileceğini hatırlatıyor.