Uydu görüntüleriyle kare kare savaş: Mariupol artık bir virane! Hastane mi, askeri üs mü? - Son Dakika

Ukrayna krizinde gözler bir yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşı Dimitri Kuleba'nın Antalya'daki görüşmesine, bir yandan da stratejik liman kenti Mariupol'a çevrilmiş durumda. Ukrayna'nın Rusya'yı dün gece bir doğum hastanesini vurmakla suçlamasının, Rusya'nın ise iddiaları reddetmesinin ardından, kentteki yıkım uydudan görüntülendi.

Amerikan uydu şirketi Maxar'ın görüntülerinde, günlerdir çatışmalara sahne olan Mariupol'da birçok binanın yıkıldığı görülüyor.

ZELENSKİ "SOYKIRIM" DEMİŞTİ

Saldırıda 17 kişinin yaralandığını açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, 'soykırımın nihai kanıtı' ifadelerini kullandı.

Zelenski, enkazın altında çocukların kaldığını belirterek, "Doğum hastanesinden bile korkan Rusya Federasyonu nasıl bir ülke?" dedi.

KREMLİN: HASTANE OLARAK DEĞİL ASKERİ ÜS OLARAK KULLANILIYORDU

Moskova ise saldırıyı reddetmemekle beraber, hastanenin boşaltıldığını ve uzun süredir Ukrayna askerleri tarafından askeri bir nokta olarak kullanıldığını savundu.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi yardımcısı Dmitry Polyanskiy, "Yalan haberler işte böyle doğar" diyerek, 7 Mart gününde hastanenin Ukraynalılar tarafından ateş açılan askeri bir noktaya dönüştüğü konusunda uyarıda bulunduklarını söyledi. Polyanskiy, "Birleşmiş Milletler'in bu bilgiyi doğrulamadan yayması çok rahatsız edici" ifadelerini kullandı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da, günlük basın toplantısında gelen soru üzerine, "Kesinlikle ordumuza soracağız çünkü siz de ben de, orada ne yaşandığına dair açık bilgiye sahip değiliz. Ve ordu çok büyük ihtimalle bilgi verecektir" dedi.