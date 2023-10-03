Venedik'te katliam gibi otobüs kazası: Çok sayıda ölü var - Son Dakika

Venedik'te katliam gibi otobüs kazası: Çok sayıda ölü var

Son Güncelleme: 03.10.2023 22:49

İtalya'nın Venedik kentinde bir otobüsün üst geçitten düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

İtalya'nın Mestre kenti yakınlarında katliam gibi bir kaza yaşandı. Yolcu otobüsünün üst geçitten düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 21 kişi yaşamını yitirdi. 12 kişinin yaralandığı kazada 4-5 kişinin de kayıp olduğu öğrenildi.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

İtalyan basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Mestre kentinden Marghera istikametine giden bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen sebeple A4 kara yolundaki bir üst geçitten geçtiği sırada yoldan çıkarak aşağı düştü. Otobüsün yaklaşık 15 metre yükseklikteki üst geçidin altından geçen demir yoluna çakıldığı ve sonrasında çarpmanın etkisiyle alev aldığı belirtildi.

İtalya'nın Venedik kentindeki otobüs kazasında 20 kişi hayatını kaybetti

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrasında bölgede araç ve demir yolu trafiği durduruldu. Venedik Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kazada ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı. 4-5 kişinin de kayıp olduğu ifade edildi.

ÖLENLERİN ÇOĞU YABANCI UYRUKLU

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, Rainews24 kanalına yaptığı açıklamada, büyük bir trajedi yaşandığını belirterek, ölenlerin çoğunun yabancı uyruklu olduğunu ve olay yerinde Ukrayna pasaportları bulduklarını aktardı.

İtalya'nın Venedik kentindeki otobüs kazasında 21 kişi hayatını kaybetti

BAŞBAKAN MELONİ'DEN TAZİYE MESAJI

Olayın ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın da Venedik Belediye Başkanı Brugnaro'yu arayarak kazayla ilgili bilgi aldığı bildirildi. Başbakan Giorgia Meloni de başsağlığı mesajı paylaşarak, "Düşüncelerimiz hayatını kaybedenlerle ve onların aileleriyle. Bu trajediyle ilgili gelişmeleri takip etmek üzere Belediye Başkanı Brugnaro ile Bakanımız Piantedosi ile yakın temas halindeyim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Venedik'te katliam gibi otobüs kazası: Çok sayıda ölü var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Venedik'te katliam gibi otobüs kazası: Çok sayıda ölü var - Son Dakika
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