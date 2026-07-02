Venezuela\'da Deprem Felaketi: 2,295 Ölü

VENEZUELA'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 295'e yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin ardından son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Afette hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 295'e yükseldiğini belirten Rodriguez, yaralı sayısının ise 11 binden fazla olduğunu kaydetti.