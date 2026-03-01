Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler... - Son Dakika
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...

Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
01.03.2026 12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında Hamaney'in hayatını kaybettiği açıklanırken, İran da ABD üslerini hedef aldı ve bölgede çatışma yeniden tırmandı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise İran halkına sokaklara çıkma çağrısı yaparak "nesilde bir kez gelen fırsat" sözleriyle rejime karşı birleşme mesajı verdi.

ABD ve İran arasında günlerdir devam eden gerilim ve Cenevre'de sürdürülen diplomasi çalışmaları, İsrail'in İran'ı dün sabah vurmasıyla sonuçlandı. Saldırıların ardından İran da bölgedeki ABD üslerini hedef aldı. ABD'nin saldırılarında İran dini lideri Hamaney öldü. İsrail sabah saatlerinde yeniden operasyon düzenlediğini duyurdu.

"BU NESİLDE BİR KEZ GELEN BİR FIRSAT"

Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırıların şiddetinin daha da artacağını belirterek İran halkına seslendi. "İran'ın cesur halkının zulmün zincirlerinden kurtulması için gerekli koşulları yaratacağız" diyen Netanyahu, "Bu yüzden size tekrar söylüyorum. İran vatandaşları, bu fırsatı kaçırmayın. Bu, nesilde bir kez gelen bir fırsat.İşi bitirmek, hayatınızı perişan eden terör rejimini devirmek için milyonlarca insanla birlikte sokaklara dökülmeniz gereken an geldi. Çektiğiniz acılar ve yaptığınız fedakarlıklar boşa gitmeyecek" dedi.

Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...

"PARSİLER, KÜRTLER, AZERİLER..."

Sözlerinin devamında "Güçlerimizi birleştirelim" çağrısı yapan Netanyahu, "Uzun zamandır beklediğiniz yardım geldi. Yardım geldi ve şimdi tarihi bir görev için birleşme zamanı. Ey İran vatandaşları, Parsiler, Kürtler, Azeriler, Ahvaziler ve Beluçlar! Rejimi devirmek ve geleceğinizi güvence altına almak için güçlerinizi birleştirmenin tam zamanı" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Dünya Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler... - Son Dakika

SON DAKİKA: Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler... - Son Dakika
