Wagner askerleri liderlerinin ölümünden 'tam mobilizasyon'a hazırlanıyor - Son Dakika

Wagner askerleri liderlerinin ölümünden 'tam mobilizasyon'a hazırlanıyor

Wagner askerleri liderlerinin ölümünden \'tam mobilizasyon\'a hazırlanıyor
Son Güncelleme: 24.08.2023 14:22

Wagner Grubu paralı askerleri, liderleri Yevgeny Prigozhin ve Dmitry Utkin'in Moskova yakınlarında meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybettiği haberleriyle birlikte 'tam mobilizasyon'a hazırlanıyorlar - ancak ölümleri resmi olarak doğrulanmış değil. Prigozhin ile yakından ilişkilendirilen Rus yayını Readovka, özel askeri şirketin 'Yevgeny Prigozhin veya Dmitry Utkin'in ölümü durumunda uzun süredir onaylanmış bir hareket mekanizması olduğunu' bildirdi. Wagner paralı askerlerinin liderlerinin ölümüne nasıl tepki vereceği henüz görülmüyor. Ancak Wagner ile ilişkilendirilen kanallar, kazadan sonra intikam dolu mesajlar yayınladı ve liderlerinin ölümü doğrulandığında intikam yemini etti, sorumluları Rusya'ya ihanet eden 'hainler' olarak nitelendirdi. Eski casus, güvenlik hizmetlerinin bir füze tarafından uçağın düşürülüp düşürülmediğini tespit edebileceğini ekledi, ancak uçağın aniden düşmesine neden olan bir 'cihazın uçakta bulunduğuna inandığını' söyledi. İngiltere istihbarat kaynakları daha sonra BBC'ye, Rusya'nın iç güvenlik servisi olan FSB'nin uçak kazasının arkasında olabileceği şüphesi taşıdıklarını söyledi.

Wagner Grubu paralı askerleri, liderleri Yevgeny Prigozhin ve Dmitry Utkin'in Moskova yakınlarında meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybettiği haberleriyle birlikte 'tam mobilizasyon'a hazırlanıyorlar - ancak ölümleri resmi olarak doğrulanmış değil.

Wagner askerleri Yevgeny Prigozhin'in ölümünden 'tam mobilizasyon'a hazırlanmaya başladı

Prigozhin ile yakından ilişkilendirilen Rus yayını Readovka, özel askeri şirketin 'Yevgeny Prigozhin veya Dmitry Utkin'in ölümü durumunda uzun süredir onaylanmış bir hareket mekanizması olduğunu' bildirdi.

Bir kaynak şunları doğruladı: 'Prigozhin'in ölümü durumunda 'tam mobilizasyon' için bir mekanizma var - ölümünden kimin sorumlu olduğuna bakılmaksızın.'

Wagner paralı askerlerinin liderlerinin ölümüne nasıl tepki vereceği henüz görülmüyor.

Wagner askerleri Yevgeny Prigozhin'in ölümünden 'tam mobilizasyon'a hazırlanmaya başladı

Ancak Wagner ile ilişkilendirilen kanallar, kazadan sonra intikam dolu mesajlar yayınladı ve liderlerinin ölümü doğrulandığında intikam yemini etti, sorumluları Rusya'ya ihanet eden 'hainler' olarak nitelendirdi.

Bir videoda paralı askerler şunları söyledi: 'Şu anda Wagner Grubu'nun ne yapacağıyla ilgili çok fazla konuşma var. Size bir şey söyleyebiliriz,'

'Başlıyoruz, bize hazır olun.'

Bu, eski MI6 Başkanı Sir John Sawyers'ın BBC Radio 4 Today programında yaptığı açıklamalarla bir araya geldi: 'Tüm işaretler, Putin'in onu ortadan kaldırdığı yönünde. Kontrolünü yeniden sağlıyor.

Hem Rusya içinde hem de dışında herkese açıkça, herhangi bir meydan okumayı hoş görmeyeceğini belirtiyor.

Zayıf bir ihtimal olmakla birlikte (Prigozhin) ölmemiş olabilir ve o uçakta bulunmamış olabilir - yakında olacak.'

Eski casus, güvenlik hizmetlerinin bir füze tarafından uçağın düşürülüp düşürülmediğini tespit edebileceğini ekledi, ancak uçağın aniden düşmesine neden olan bir 'cihazın uçakta bulunduğuna inandığını' söyledi.

Wagner askerleri Yevgeny Prigozhin'in ölümünden 'tam mobilizasyon'a hazırlanmaya başladı

Sir John, bu tür eylemlerin diğer olası isyancılara bir 'sınırı aşmamaları' konusunda bir uyarı olduğunu sonuçlandırdı.

Gizli İstihbarat Servisi'nde (MI6) görev yapmış ve MI6 Rusya masasını yönetmiş olan Christopher Steele, Sir John'un yorumlarına katıldı ve Prigozhin'in uçağının düşürülmesinin 'devlet destekli faaliyetlerin bir deseniyle uyumlu olacağını' savundu.

Steele, "Büyük olasılıkla FSB (Rus iç istihbarat servisi) veya GRU (askeri istihbarat servisi) operasyonu olduğunu düşünüyorum," dedi ve uçak kazasının 'Sergei Surovikin'in Rus anavatanının güvenliğinden sorumlu olması gereken görevinden bir gün sonra görevden alınmasını takip ettiğini belirtti.

"Surovikin, Prigozhin'i destekleyen general olarak görülüyordu ve onun müttefikiydi. Onun bir gün önce görevden alınmış olması, burada devlet destekli faaliyetlerin bir desenini gösteriyor gibi görünüyor."

İngiltere istihbarat kaynakları daha sonra BBC'ye, Rusya'nın iç güvenlik servisi olan FSB'nin uçak kazasının arkasında olabileceği şüphesi taşıdıklarını söyledi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Wagner, Rusya, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Wagner askerleri liderlerinin ölümünden 'tam mobilizasyon'a hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Wagner askerleri liderlerinin ölümünden 'tam mobilizasyon'a hazırlanıyor - Son Dakika
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