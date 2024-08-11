Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar\'ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var

Dünya

Sabah namazı sırasında katliam! En az 100 ölü var

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başına İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastın ardından Yahya Sinvar getirilmişti.

Sinvar'ın, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip 40 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail'e karşı hamleleri merak edilirken internete düşen bir video büyük ses getirdi.

LİSTENİN BAŞINA BEN-GVİR'İ KOYDULAR

Yahya Sinvar komutasındaki İzzeddin el-Kassam Tugayları, suikast listesinin ilk sırasına İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i koydu.

Hamas tarafından servis edilen videoda, savaşçıların Ben-Gvir'in fotoğrafını açtıkları ve yanına bir tabanca yerleştirerek ilk hedefin o olduğu mesajını verdikleri görülüyor.

BEN-GVİR KİMDİR?

Ben-Gvir, taş atan Filistinlilere ateş eden İsrail askerlerine dokunulmazlık sağlamayı, Yahudilere yönelik saldırılardan hüküm giyen Filistinlilere ölüm cezası verilmesini savunuyor.

Ben-Gvir, ABD tarafından terörist grup olarak damgalanan Kach partisinin kurucusu Meir Kahane'nin öğrencisi. Siyasete girmeden önce ırkçılığı kışkırtmak ve terör örgütünü desteklemek gibi suçlardan hüküm giymişti.