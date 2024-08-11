Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar'ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var - Son Dakika
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Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar'ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var

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İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından Hamas liderliğine getirilen Yahya Sinvar'ın suikast listesi ortaya çıktı. Sinvar komutasındaki Kassam Tugayları tarafından yayınlanan videoda listenin başındaki ismin İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir olduğu gözler önüne serildi. Videoda Ben-Gvir'in fotoğrafını açan savaşçıların yanına bir silah yerleştirerek hedefte olduğu mesajını verdikleri görülüyor.

11.08.2024 09:26
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başına İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastın ardından Yahya Sinvar getirilmişti.

Sinvar'ın, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip 40 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail'e karşı hamleleri merak edilirken internete düşen bir video büyük ses getirdi.

Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar'ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var

LİSTENİN BAŞINA BEN-GVİR'İ KOYDULAR

Yahya Sinvar komutasındaki İzzeddin el-Kassam Tugayları, suikast listesinin ilk sırasına İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i koydu.

Hamas tarafından servis edilen videoda, savaşçıların Ben-Gvir'in fotoğrafını açtıkları ve yanına bir tabanca yerleştirerek ilk hedefin o olduğu mesajını verdikleri görülüyor.

Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar'ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var

BEN-GVİR KİMDİR?

Ben-Gvir, taş atan Filistinlilere ateş eden İsrail askerlerine dokunulmazlık sağlamayı, Yahudilere yönelik saldırılardan hüküm giyen Filistinlilere ölüm cezası verilmesini savunuyor.

Ben-Gvir, ABD tarafından terörist grup olarak damgalanan Kach partisinin kurucusu Meir Kahane'nin öğrencisi. Siyasete girmeden önce ırkçılığı kışkırtmak ve terör örgütünü desteklemek gibi suçlardan hüküm giymişti.

Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar\'ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var

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Son Dakika Dünya Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar'ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ferhat eser: Türk askeri orta doğuya fırat ve diclenin çevresine konuşlanmalı artık meydanı fazla boş bıraktık suya ve petrole el koyma vakti geldi 5 0 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Azdan az, çoktan çok gider! İyi bir temizlik şart, dünyaya reset atmak lazım, sıfırlanmak gerek. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar'ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var - Son Dakika
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