Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı

Haberin Videosunu İzleyin
Yakalanan DEAŞ\'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı
29.12.2025 14:30  Güncelleme: 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yakalanan DEAŞ\'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı
Haber Videosu

Yalova'da 3 polisin şehit düştüğü operasyonun ardından gözaltına alınan 5 DEAŞ'lı sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. DEAŞ'lıların hastaneye getirildiğini öğrenen yurttaşlar, hastane önünde toplanarak terör örgütü üyelerine tepki gösterdi.

Yalova'nın Elmalık köyünde gece saat 02.00'de terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. Çıkan çatışmada polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı. Evde kadın ve çocukların bulunması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütüldü; adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi.

5 DEAŞ'LI GÖZALTINA ALINDI

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5 DEAŞ'lının gözaltına alındığını açıklamıştı.

Yakalanan DEAŞ'lılara hastanede öfke seli! Polis kalabalığı güçlükle sakinleştirdi

VATANDAŞLAR HASTANE ÖNÜNE AKIN ETTİ

Gözaltına alınan terör örgütü üyeleri, sağlık kontrolü için çok sayıda polis eşliğinde hastaneye götürüldü. Şüphelilerin hastaneye getirildiğini öğrenen vatandaşlar hastane önüne toplandı.

Yakalanan DEAŞ'lılara hastanede öfke seli! Polis kalabalığı güçlükle sakinleştirdi

POLİS GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRDİ

DEAŞ'lılara, "Allah belanızı versin", "Allah'ınızdan bulun" şeklinde tepki gösteren vatandaşlar, polis tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Yakalanan DEAŞ'lılara hastanede öfke seli! Polis kalabalığı güçlükle sakinleştirdi
Kaynak: ANKA

Güvenlik, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Cengiz Sahin Cengiz Sahin:
    neyin hastanesi , sık kafalarına , götürdün de ne olacak onca canlara 208 6 Yanıtla
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Saçma sapan yorumlar yapmayın hareketlerde bulunmayın. suç örgütlerini Devlet bu zamana kadar hangi halkın eline vermiş? millet macera arıyor, yok sık kafasına yok milletin eline ver bilgisayarda atari oyunu oynuyorlar sanki, prosedür gereği sağlık sisteminden geçecek sonra ifadesi alınmak için emniyete savcılığa intikal edecektir orada öttürecekler arkada kimler var kimler yönlendirdi başka olaylar peşinde olanları var mı kimin parmağı var kimler besliyor gizlenen saklanın hepsini ortaya dökme üç gün sonra bir daha olay olsun. sizin dediğiniz gibi hiçbir yerde sistem yok hiçbir ülkede kanun yok. boş yere saçmalayıp da insanları özellikle cahilleri gaza getirmeyin. 35 15
  • bulentsanal1969 bulentsanal1969:
    birakin halk geregini yapsin 138 9 Yanıtla
  • Ali Veli Ali Veli:
    Bikac sene sonra serbest kalirlar yakaladiginiz yerde oldurecektiniz 127 5 Yanıtla
  • Abdullah Gur Abdullah Gur:
    yahu bırakın halk biraz okşasin onları çünkü o halkı koruyan göz bebeğimiz polisimize kıydılar 83 4 Yanıtla
    hüseyin kılıçparlar hüseyin kılıçparlar:
    koruyor mu? tuzak kurup ceza mı yazmıyor? rüşvet mi almıyor? işkence mi etmiyor? dayak mı atmıyor? 0 0
  • Haan Haan:
    Tamam insan öfkeleniyor, yüreği yanıyor ama yapılan bu harektler, zaten bu işin sıkıntı ve stresini yaşayan emniyet güçlerine zorluk çıkartmaktan başka bir işe yaramıyor, siz toplanıp öfke duyuyorsunuz diye teröristleri size teslim edecek değiller, biraz sağ duyu gösterip emniyet güçlerine yardımcı olalımki polislerimiz işini daha kolay yapabilsin, bu hareketlere gerek diye düşünüyorum 26 28 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu da yeni nesil galericilik 50 bin TL’ye araç satıyor, vatandaşlar kapısında sıraya giriyor Bu da yeni nesil galericilik! 50 bin TL'ye araç satıyor, vatandaşlar kapısında sıraya giriyor
Hatice ölmeden önce markette el işaretiyle yardım istemiş Hatice ölmeden önce markette el işaretiyle yardım istemiş
Ülke donarken bir kentimiz yazı yaşadı Ülke donarken bir kentimiz yazı yaşadı
Nesli tükendi sanılan kedi türü 30 yıl sonra ortaya çıktı Nesli tükendi sanılan kedi türü 30 yıl sonra ortaya çıktı
Ankara’da düşen jette hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı memleketinde toprağa verildi Ankara'da düşen jette hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı memleketinde toprağa verildi
Maçta sahaya giren köpeğin yaptığı şey görenleri güldürdü Maçta sahaya giren köpeğin yaptığı şey görenleri güldürdü
Osimhen’in performansı dünya basınında Osimhen'in performansı dünya basınında
Yılbaşı hindisinin en lezzetlisi Kozyatağı Adanalı Ümit Usta’da Yılbaşı hindisinin en lezzetlisi Kozyatağı Adanalı Ümit Usta'da
Süper Lig’de yılın sürprizi Samet Akaydin geri dönüyor Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor
Aynı aşiretten iki grup arasında meydana savaşı Taş ve sopa yetmedi, şişe de kullanıldı Aynı aşiretten iki grup arasında meydana savaşı! Taş ve sopa yetmedi, şişe de kullanıldı
Yurt dışından gelen telefonlarda son 3 gün, milyonlarcası kapanabilir Yurt dışından gelen telefonlarda son 3 gün, milyonlarcası kapanabilir

15:35
Yargıtay, Narin Güran’ın ailesine verilen cezaları onadı
Yargıtay, Narin Güran'ın ailesine verilen cezaları onadı
15:15
Yargıtay’dan Narin Güran kararı Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak
Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak
14:58
Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin
Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?
14:50
Bahçeli: Hiçbir saldırı bizi ’’Terörsüz Türkiye’’ kararlılığımızdan geri döndüremeyecek
Bahçeli: Hiçbir saldırı bizi ''Terörsüz Türkiye'' kararlılığımızdan geri döndüremeyecek
14:09
Şehit polis Külünk’ün acı haberi, Düzce’deki ailesine verildi
Şehit polis Külünk'ün acı haberi, Düzce'deki ailesine verildi
13:36
İşte DEAŞ’lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı hücre evi
İşte DEAŞ'lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı hücre evi
13:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yalova’daki operasyona dair ilk açıklama: Canilerle mücadelemiz sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'daki operasyona dair ilk açıklama: Canilerle mücadelemiz sürecek
12:29
Yalova’daki DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı
Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı
12:10
Erden Timur’un aylık geliri ortaya çıktı
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
12:10
DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu
DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu
11:50
Yalova’daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2025 15:52:12. #7.11#
SON DAKİKA: Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.