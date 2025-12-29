Yakalanan DEAŞ\'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı

neyin hastanesi , sık kafalarına , götürdün de ne olacak onca canlara

Haydar Ali Can:

Saçma sapan yorumlar yapmayın hareketlerde bulunmayın. suç örgütlerini Devlet bu zamana kadar hangi halkın eline vermiş? millet macera arıyor, yok sık kafasına yok milletin eline ver bilgisayarda atari oyunu oynuyorlar sanki, prosedür gereği sağlık sisteminden geçecek sonra ifadesi alınmak için emniyete savcılığa intikal edecektir orada öttürecekler arkada kimler var kimler yönlendirdi başka olaylar peşinde olanları var mı kimin parmağı var kimler besliyor gizlenen saklanın hepsini ortaya dökme üç gün sonra bir daha olay olsun. sizin dediğiniz gibi hiçbir yerde sistem yok hiçbir ülkede kanun yok. boş yere saçmalayıp da insanları özellikle cahilleri gaza getirmeyin.