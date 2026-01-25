Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı

Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
25.01.2026 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yarasalardan bulaşan Nipah virüsü nedeniyle vaka ve ölüm sayısı artıyor

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde ortaya çıkan ölümcül bir salgın şüphesi, sağlık sistemini alarma geçirdi. Yetkililer, büyük yerleşim alanlarına yakın bir bölgede tespit edilen vakalar sonrası virüsün yayılmasını önlemek için olağanüstü önlemler uygulamaya başladı.

YARASA VE DOMUZLARDAN BULAŞIYOR, İNSANDAN İNSANA GEÇEBİLİYOR

Sağlık otoritelerinin verdiği bilgiye göre, Nipah virüsü eyalet başkenti Kalküta'ya yakın yerleşimlerde tespit edildi. İlk incelemelerde hastalığın kontrol altına alınabilmesi için acil temas taraması yapılmasına karar verildi ve risk grubunda yer alan kişiler izlemeye alındı.

Salgın ihtimali üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında 180 kişiye test uygulanırken, 20 kişi önlem amacıyla karantinaya alındı. Uzmanlar, Nipah virüsünün hayvanlardan insanlara geçebildiğini, özellikle yarasa ve domuzlar aracılığıyla bulaştığını, ayrıca insandan insana da yayılma riski taşıdığını vurguluyor. Hindistan genelinde yaygın olarak görülen meyve yarasalarının virüsün doğal taşıyıcısı olduğu biliniyor.

SAĞLIK PERSONELİ DE VİRÜSE YAKALANDI

Press Trust of India'nın aktardığı bilgilere göre, hafta içinde üç yeni enfeksiyon doğrulandı. Bu vakalar arasında bir doktor, bir hemşire ve bir sağlık çalışanı bulunuyor. Daha önce Barasat'ta faaliyet gösteren özel bir hastanede görev yapan biri kadın biri erkek iki hemşirenin test sonuçlarının da pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Yetkililer, söz konusu hemşirelerden birinin durumunun kritik olduğunu, yüksek ateş ve ciddi solunum yolu belirtileri gösterdiğini bildirdi. Ağır durumdaki hemşirenin komaya girdiği, kısa süre önce ağır solunum yetmezliği yaşayan bir hastaya müdahale ettikten sonra sağlık durumunun hızla bozulduğu ifade edildi. Bu hastanın ise gerekli testler yapılmadan hayatını kaybettiği kaydedildi.

HERHANGİ BİR BELİRTİ GÖSTERMEYEBİLİYOR

Yetkililer, Nipah virüsüne yakalanan kişilerde başlangıçta herhangi bir belirti görülmeyebileceğini, ancak kısa sürede akut solunum yolu sorunlarının ortaya çıkabildiğini belirtiyor. Hastalık sürecinde yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, kusma ve boğaz ağrısı gibi şikayetler görülebiliyor.

24 SAAT İÇİNDE KOMAYA SOKUYOR

Ağır vakalarda virüsün beyinde iltihaplanmaya yol açtığı, 24 ila 48 saat içinde komaya neden olabildiği ve hastalığın ölüm oranının yüzde 40 ile 75 arasında değiştiği ifade ediliyor. Uzmanlar, Nipah virüsüne karşı halen onaylanmış bir aşı ya da etkili bir tedavi bulunmadığının altını çiziyor.

Nipah Virüsü, Sağlık, Bilim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu
İBB’ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti İBB'ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Kerem Demirbay’a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu

19:04
Fenerbahçe’den sürprizlerle dolu 11
Fenerbahçe'den sürprizlerle dolu 11
18:59
“Proje okullarında mülakat“ iddiasına yanıt
"Proje okullarında mülakat" iddiasına yanıt
18:54
Fenerbahçe’den Milan Skriniar kararı
Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı
17:46
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
17:40
Korkunç görüntüler Dumanlar gökyüzünü kapladı
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 19:17:26. #7.11#
SON DAKİKA: Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.