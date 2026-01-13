''Yardım yolda'' diyen Trump'tan bir İran çıkışı daha: Müttefiklerimiz derhal çekilmeli - Son Dakika
''Yardım yolda'' diyen Trump'tan bir İran çıkışı daha: Müttefiklerimiz derhal çekilmeli

13.01.2026 23:39
ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestoculara ''Kurumlarınızı ele geçirin, protestoya devam edin, yardım yolda'' çağrısının ardından yeni bir açıklama daha yaptı. Trump, bir gazeteciye yaptığı açıklamada ''Müttefiklerimiz İran'dan derhal çekilmeli'' ifadelerini kullandı.

İran'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan protestolar 16. gününde devam ederken; ABD cephesinden gelen açıklamalara bir yenisi daha eklendi.

TRUMP'TAN BİR ÇIKIŞ DAHA

ABD Başkanı Donald Trump, "Kurumlarınızı ele geçirin, protestoya devam edin, yardım yolda" çağrısının ardından yeni bir açıklama daha yaptı. Trump, bir gazeteciye yaptığı açıklamada "Müttefiklerimiz İran'dan derhal çekilmeli" ifadelerini kullandı.

PROTESTOCULARA ÇAĞRI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden geniş çaplı protestolarla ilgili olarak Washington yönetiminin destek vermeye hazır olduğunu söylemişti. Trump yaptığı açıklamada, İran halkının "Belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlük arayışında" olduğunu belirterek "Kurumlarınızı ele geçirin, protestoya devam edin, yardım yolda" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca İran ile iş yapan ülkelerin, ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıklamıştı.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 16. gününde devam ederken, ölü sayısı 646'ya yükseldi. Komşu ülkeden gelen görüntülerde artık ceset torbalarının hastanelere sığmadığı ve kaldırımların üzerinin cansız bedenlerle dolu olduğu görüldü. Servis edilen video ve fotoğraflar ülkede devam eden protestolardaki ölü sayısının açıklanandan çok daha fazla olabileceği yorumlarına neden oldu.

