 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yemen'de Kaybolan ABD Deniz Piyadeleri Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Yemen'de Kaybolan ABD Deniz Piyadeleri Öldü

ABD ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Yemen'de Husilere gönderilen İran yapımı silahları ele geçirmek için düzenlenen operasyon sırasında kaybolan iki ABD deniz piyadesinin öldüğü tahmin ediliyor. Operasyonda bir asker sulara kapıldı ve diğer asker onu kurtarmak için suya atladı. Uzun süren arama çalışmaları sonucunda cesetler bulunamadı. ABD Başkanı Joe Biden, denizcilerin fedakarlıklarını ve örnek davranışlarını onurlandırdığını belirtti.

Yemen\'de Kaybolan ABD Deniz Piyadeleri Öldü
23.01.2024 - 10:46,
Abone Ol

ABD ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Yemen'de Husilere gönderilen İran yapımı silahları ele geçirmek için düzenlenen operasyon sırasında kaybolan iki ABD deniz piyadesinin öldüğü tahmin ediliyor.

Basında yer alan haberlere göre, 11 Ocak’taki operasyonda Amerikan komandolarının Somali açıklarında bir gemiye bindikleri sırada, askerlerden biri sulara kapıldı ve ikincisi onu kurtarmak için suya atladı.

Kayıp askerlerin cesetlerinin bulunması için uzun çalışmalar yürütüldü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Başkanı General Michael Erik Kurilla, "İki Deniz Özel Harp savaşçımızın yasını tutuyoruz. Onların fedakârlıklarını ve örnek davranışlarını sonsuza kadar onurlandıracağız" dedi.

ABD Donanması ölen askerlerin 27 yaşındaki Donanma Özel Harp Operatörü Nathan Gage Ingram ve 37 yaşındaki Donanma Özel Harp Operatörü Christopher J Chambers olduğunu açıkladı.

Komandolar için, ABD, Japonya ve İspanya'dan hava ve deniz birlikleri ile birlikte oşinograflar ve meteorologların da yardımıyla 10 gün boyunca 54 bin km kareden fazla bir alanda arama çalışmaları yapıldı.

ABD Başkanı Joe Biden Pazartesi günü yaptığı açıklamada "Bu denizciler, Amerikalı dostlarını korumak için hayatlarını ortaya koyarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler" dedi.

Askeri yetkililerin Associated Press (AP) haber ajansına yaptıkları açıklamada gece görevi sırasında ilk olarak Ingram'ın silahların bulunduğu bayraksız bir tekneye binerken denize düştüğünü ve sürüklendiğini söyledi.

Chambers ise Ingram’ı kurtarmak için peşi sıra denize atladı.

CENTCOM, geçen hafta yaptığı açıklamada, söz konusu operasyonda orta menzilli balistik füzeleri ve gemi savar seyir füzeleri için savaş başlıklarının yanı sıra hava savunma sistemleri için parçaların bulunduğunu duyurmuştu.

Yapılan ilk analizlerde, bu parçaların İran destekli Husiler tarafından son zamanlarda Kızıldeniz'de seyahat eden gemileri hedef almak için kullanılan füzelere ait olduğu belirtilmişti.

Husilere silah temini, satışı ve transferi, 2015 tarihli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının yanı sıra uluslararası hukukun da ihlali olarak kabul ediliyor.

Husiler, Kasım ayından bu yana Kızıldeniz’de çok sayıda ticari gemiye yönelik saldırıda bulundu. Bu da uluslararası deniz taşımacılığı için oldukça önemli olan Kızıldeniz’deki ulaşımı sekteye uğrattı. Çok sayıda taşımacılık şirketi güvenli ama daha uzun yolları tercih etmeye başladı.

Hamas’ı destekleyen Husiler, Gazze'deki savaşın başlamasının ardından sadece İsrail ile bağlantısı olan gemileri hedef aldıklarını söylüyor. Ancak vurdukları bazı gemilerin İsrail'le açık bir bağlantısı bulunmuyor.

Grup ülkenin kuzeyini, başkent Sana'yı ve Kızıldeniz kıyı şeridini kontrol ediyor.

ABD ve İngiltere güçleri ise gruba yönelik Kızıldeniz’de uluslararası bir operasyon başlattı.

Kaynak: BBC
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, İran, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yemen'de Kaybolan ABD Deniz Piyadeleri Öldü - Son Dakika

BBC

21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste

Son Dakika
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş'ın annesi rahatsızlandı, Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:14:34. #1.11#
SON DAKİKA: Yemen'de Kaybolan ABD Deniz Piyadeleri Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement