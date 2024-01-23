Yemen\'de Kaybolan ABD Deniz Piyadeleri Öldü

ABD ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Yemen'de Husilere gönderilen İran yapımı silahları ele geçirmek için düzenlenen operasyon sırasında kaybolan iki ABD deniz piyadesinin öldüğü tahmin ediliyor.

Basında yer alan haberlere göre, 11 Ocak’taki operasyonda Amerikan komandolarının Somali açıklarında bir gemiye bindikleri sırada, askerlerden biri sulara kapıldı ve ikincisi onu kurtarmak için suya atladı.

Kayıp askerlerin cesetlerinin bulunması için uzun çalışmalar yürütüldü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Başkanı General Michael Erik Kurilla, "İki Deniz Özel Harp savaşçımızın yasını tutuyoruz. Onların fedakârlıklarını ve örnek davranışlarını sonsuza kadar onurlandıracağız" dedi.

ABD Donanması ölen askerlerin 27 yaşındaki Donanma Özel Harp Operatörü Nathan Gage Ingram ve 37 yaşındaki Donanma Özel Harp Operatörü Christopher J Chambers olduğunu açıkladı.

Komandolar için, ABD, Japonya ve İspanya'dan hava ve deniz birlikleri ile birlikte oşinograflar ve meteorologların da yardımıyla 10 gün boyunca 54 bin km kareden fazla bir alanda arama çalışmaları yapıldı.

ABD Başkanı Joe Biden Pazartesi günü yaptığı açıklamada "Bu denizciler, Amerikalı dostlarını korumak için hayatlarını ortaya koyarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler" dedi.

Askeri yetkililerin Associated Press (AP) haber ajansına yaptıkları açıklamada gece görevi sırasında ilk olarak Ingram'ın silahların bulunduğu bayraksız bir tekneye binerken denize düştüğünü ve sürüklendiğini söyledi.

Chambers ise Ingram’ı kurtarmak için peşi sıra denize atladı.

CENTCOM, geçen hafta yaptığı açıklamada, söz konusu operasyonda orta menzilli balistik füzeleri ve gemi savar seyir füzeleri için savaş başlıklarının yanı sıra hava savunma sistemleri için parçaların bulunduğunu duyurmuştu.

Yapılan ilk analizlerde, bu parçaların İran destekli Husiler tarafından son zamanlarda Kızıldeniz'de seyahat eden gemileri hedef almak için kullanılan füzelere ait olduğu belirtilmişti.

Husilere silah temini, satışı ve transferi, 2015 tarihli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının yanı sıra uluslararası hukukun da ihlali olarak kabul ediliyor.

Husiler, Kasım ayından bu yana Kızıldeniz’de çok sayıda ticari gemiye yönelik saldırıda bulundu. Bu da uluslararası deniz taşımacılığı için oldukça önemli olan Kızıldeniz’deki ulaşımı sekteye uğrattı. Çok sayıda taşımacılık şirketi güvenli ama daha uzun yolları tercih etmeye başladı.

Hamas’ı destekleyen Husiler, Gazze'deki savaşın başlamasının ardından sadece İsrail ile bağlantısı olan gemileri hedef aldıklarını söylüyor. Ancak vurdukları bazı gemilerin İsrail'le açık bir bağlantısı bulunmuyor.

Grup ülkenin kuzeyini, başkent Sana'yı ve Kızıldeniz kıyı şeridini kontrol ediyor.

ABD ve İngiltere güçleri ise gruba yönelik Kızıldeniz’de uluslararası bir operasyon başlattı.