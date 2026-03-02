"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle düştü - Son Dakika
"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle düştü

"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle düştü
02.03.2026 10:01
"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle düştü
Kuveyt semalarında görevde olan ABD'ye ait "yenilmez" lakaplı F-15 savaş uçağı motoru alev aldıktan sonra düştü; bugüne kadar hiçbir hava-hava muharebesi kaybetmeyen F-15'in kaybı savaşta dikkat çekici bir gelişme oldu. Pilot son anda fırlatma koltuğunu kullanarak kurtuldu ve yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Olayın dost ateşi sonucu Kuveyt hava savunması tarafından yanlışlıkla vurulmuş olabileceği öne sürülürken, İran uçağı kendi savunma sistemlerinin düşürdüğünü iddia etti.

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın sürdüğü bir dönemde, Kuveyt semalarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dünyaca "yenilmez uçak" olarak bilinen ABD'ye ait F-15 savaş uçağı motoru alev aldıktan sonra düştü. Olay, savaş hattının Körfez'e doğru genişlediğini gösteren kritik bir kırılma olarak değerlendiriliyor.

F-15 "YENİLMEZ" DEDİKODULARINI SALLADI

ABD'nin en kıdemli avcı uçaklarından olan ve bugüne dek hiçbir hava-hava muharebesini kaybetmediği ifade edilen F-15, Kuveyt hava sahasında görevdeyken motoru alev aldı ve hızla irtifa kaybederek düştü. Uçağın enkazının saldırı alanında yanmış halde olduğu, uçuş verilerinde büyük bir arıza kaydı bulunduğu öğrenildi.

PİLOT SON ANDA KURTULDU

Olayın en canlı tanıklığı, pilotun son anda fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrılması oldu. Ortaya çıkan görüntülerde, pilotun paraşütle yere iniş yaptığı, yaralı halde bir aracın arkasına alınarak sahra hastanesine götürüldüğü görüldü. Pilotun hayatta olduğu ancak durumunun ciddi olduğu aktarılıyor.

NEDEN DÜŞTÜ? İDDİALAR ÇELİŞİYOR

Olayın nedeni konusunda taraflar arasında çarpıcı çelişkiler var:

- Kuveyt kaynakları ve bazı Batılı istihbarat çevreleri, uçağın düşürülmesinin dost ateşi — yani Kuveyt tarafından yanlışlıkla atılan bir hava savunma füzesinden kaynaklandığını öne sürüyor. Bu senaryoya göre Kuveyt'in hava savunma sistemleri, savaşın yoğunlaştığı bu dönemde tehdit algılamasında kritik bir hataya yol açtı.

- İran ise, uçağın doğru bir şekilde vurulduğunu iddia ediyor. Tahran'dan yapılan açıklamada, İran'a ait hava savunma unsurlarının Kuveyt semalarında tespit edilen bir ABD savaş uçağını hedef alarak düşürdüğü ileri sürüldü. İran kaynakları, bu operasyonun İran'ın egemen hava sahasını savunma iddiasıyla yapıldığını belirtti.

Her iki iddianın da resmi olarak doğrulanmadığı, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Kuveyt Savunma Bakanlığı'nın henüz net açıklama yapmadığı belirtiliyor.

SAVAŞIN GENİŞLEYEN CEPHESİ

Bu gelişme, İran ile ABD arasında süren çatışmanın sadece doğrudan cephe hattıyla sınırlı kalmayıp Körfez hava sahasına kadar yayıldığını gösteriyor. Kuveyt, ABD'nin bölgedeki önemli askeri üslerinden biri olarak biliniyor ve bu tür bir olay, savaşın risk haritasını yeniden çiziyor.

Uzmanlar, F-15 gibi askeri semboller üzerinden yaşanan bu düşürme olayının, taraflar arasında yanlış hesaplara, kontrolden çıkan çatışma risklerine yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Son Dakika Dünya 'Yenilmez Uçak' dost ateşiyle düştü - Son Dakika

