Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'u öldürmek için harekete geçen adam, polis tarafından yakalandı

ABD'nin Maryland eyaletinde yer alan Chevy Chase'de Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'un evinin yakınlarında silahlı saldırgan alarmı verildi.

YARGICI ÖLDÜRMEK İSTEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Polis, Kavanaugh'un evinin yakınlarında üzerinde silah, bıçak ve biber gazı bulunan şüpheli polis tarafından tutuklandı. ABD basınında yer alan haberlerde, şüphelinin polise Kavanaugh'u öldürmek için evin yakınlarında bulunduğunu söylediği ifade edilerek, şüphelinin taksiyle Kavanaugh'un evinin bulunduğu bölgeye geldiği aktarıldı.

YÜKSEK MAHKEME AÇIKLAMA YAPTI

Yüksek Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, "Bugün yaklaşık 01.50 sularında, Yargıç Kavanaugh'un evinin yakınında bir adam tutuklandı. Adam silahlıydı ve Yargıç Kavanaugh'u tehdit etti. Montgomery County Polisi 2. Bölge'ye nakledildi" denildi.