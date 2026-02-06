Yüksek sesle müzik dinlediği için kardeşi tarafından öldürüldü, cesedi bir hastanenin yakınına atıldı

İtalya'da iki kardeş arasında çıkan basit bir tartışma, korkunç bir cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre 28 yaşındaki bir adam, yüksek sesle müzik dinlediği için kendi kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

22 yaşındaki Jlenia Musella, sırtından aldığı ağır bıçak darbesiyle bir hastanenin önüne bırakılmış halde bulundu. Genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan kısa süre sonra ağabeyi Giuseppe Musella polise giderek teslim oldu. Polis kaynaklarına göre Musella, ifadesinde cinayeti kabul etti.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre olay, salı günü kardeşlerin yaşadığı evde başladı. Giuseppe Musella, kız kardeşinin müziği çok yüksek sesle dinlediğini ve bu nedenle uyuyamadığını söyledi. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkesine hâkim olamadığı iddia edildi.

Şüpheli ifadesinde, "Uyumama izin vermedi. Arkası dönükken bıçağı fırlattım ama ona isabet edeceğini düşünmedim," dedi.

Ancak savcılık, olayın bu kadar basit olmadığını değerlendiriyor. İddiaya göre Jlenia Musella, bıçaklanmadan önce ağabeyi tarafından yumruk ve tokatlarla darp edildi. Ardından sırtından bıçaklandı.

Caivano bölgesinde görev yapan kilise papazı Maurizio Patriciello, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Genç kadın, gürültü yaptığı için, muhtemelen müzik dinlediği için kardeşi tarafından sırtından bıçaklandı," dedi.

Bıçaklama sonrası Giuseppe Musella'nın kız kardeşini aracına bindirdiği ve Villa Betania Hastanesi'nin acil servis girişine bıraktığı öne sürüldü. Güvenlik kameraları da genç kadını hastanenin önüne bırakan kişinin ağabeyi olduğunu doğruladı.

Şüpheli, olayın ardından bir süre sokaklarda dolaştıktan sonra polise giderek teslim oldu.

Kardeşlerin, Napoli'nin Ponticelli semtinde bulunan bir sosyal konut yerleşkesinde yalnız yaşadıkları öğrenildi. Bölge, yoksulluk, uyuşturucu ve organize suçla sık sık gündeme geliyor.

Jlenia Musella'nın, olaydan önce arkadaşlarıyla popüler bir DJ'in performansını izlemek için hafta sonunu dışarıda geçirdiği ve eve kısa süre önce döndüğü belirtildi.

Giuseppe Musella, şu anda kasten adam öldürme suçlamasıyla Napoli'deki Secondigliano Cezaevinde tutuklu bulunuyor. Şüphelinin, bölgede etkili olduğu iddia edilen Casella-Circone suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülüyor. Aynı zamanda profesyonel futbolcu olma hayalleri olduğu da belirtiliyor.

Genç kadının annesi ve üvey babasının ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Jlenia için mahalleden bir genç, "O hep gülen, etrafına neşe saçan biriydi. Onun artık olmaması çok acı," sözleriyle duygularını dile getirdi.