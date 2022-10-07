Yunan basınından bomba iddia: Erdoğan ile Miçotakis yemek sırasında birbirine girdi - Son Dakika
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Yunan basınından bomba iddia: Erdoğan ile Miçotakis yemek sırasında birbirine girdi

07.10.2022 10:07

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun zirvesinde gerginlik yaşandı. Bütün liderlerin katıldığı akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında tartışma yaşandığını öne süren Yunan basını, yemek sırasında Erdoğan'ın Yunanistan ile ilgili açıklamalarda bulunduğunu ifade etti.

AB üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra Türkiye, Birleşik Krallık, Azerbaycan ve Ermenistan gibi ülkelerin de liderlerinin katılımıyla ilk kez gerçekleşen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk zirvesinde tansiyon yükseldi. Son aylarda gerilimin her geçen gün yükseldiği Ankara- Atina hattında dün ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis aynı toplantıda yer aldı. İki ismin görüşebileceği zirve öncesinde sık sık gündeme gelirken böyle bir toplantı olmadı.

AKŞAM YEMEĞİNDE TARTIŞMA İDDİASI

Yunan medyasında yer alan haberlerde, bütün liderlerin katıldığı akşam yemeğinde Erdoğan ile Miçotakis arasında bir tartışma yaşandığı öne sürüldü. Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini'nin İngilizce edisyonunda yayınlanan haberde, yemek sırasında Erdoğan'ın Yunanistan ile ilgili açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

"MİÇOTAKİS İLE ERDOĞAN ARASINDA BİR TARTIŞMA ALANINA DÖNDÜ"

Kathimerini'nin manşetlerine taşıdığı haberde, "Yunanistan-Türkiye ilişkileri: Miçotakis, Erdoğan'ın şovuna yanıt verdi" başlığını kullandı. Haberde, "Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Prag'daki akşam yemeği Miçotakis ile Erdoğan arasında bir tartışma alanına döndü. Erdoğan, Yunanistan'a karşı iddialarını yineledi" ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN'DAN HEMEN SONRA SÖZ ALDI

Haberde, "Gelen bilgilere göre Türkiye lideri, Yunanistan'a saldırarak, Atina'nın bölgede provokatif hareketlerle tansiyonu yükselttiğini söyledi. Aynı kaynaklar, Başbakan Miçotakis'in ise anında cevap vererek Türkiye'nin Yunanistan'ın Ege'deki adalarının egemenliğini sorgulamayı bırakması gerektiğini söyledi" denildi. Erdoğan'dan sonra söz alan Miçotakis'in ayrıca Erdoğan'a da seslendiği öğrenildi.

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Son Dakika Dünya Yunan basınından bomba iddia: Erdoğan ile Miçotakis yemek sırasında birbirine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunan basınından bomba iddia: Erdoğan ile Miçotakis yemek sırasında birbirine girdi - Son Dakika
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