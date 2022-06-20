Yunan Göç ve İltica Bakanı'nın sözlerine üstçavuş düzeyinde açıklama: Darp edilen, değerli eşyaları alınan göçmenleri hayata döndürüyoruz - Son Dakika
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Yunan Göç ve İltica Bakanı'nın sözlerine üstçavuş düzeyinde açıklama: Darp edilen, değerli eşyaları alınan göçmenleri hayata döndürüyoruz

20.06.2022 12:49

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis'in Türkiye'den itilen göçmenleri kurtardıklarına dair paylaşımına Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan çok sert yanıt geldi. "Üstçavuş" düzeyinde yapılan açıklamada, "Kadın, çocuk demeden darbedilen, değerli eşyaları alınan, botlarının motorları alınan, doğrudan elleri kelepçelenerek denize atılan çok sayıda göçmen, ölümün kıyısından Komutanlığımızın düzenlediği başarılı arama kurtarma operasyonları ile hayata döndürülüyor." şeklinde ifadelere yer verildi.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis sosyal medya hesabı üzerinden, Türkiye'den itilen 56 göçmeni Rodos kıyılarında kurtardıklarını iddia etmişti. Mitarakis'in attığı tweet'te İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketlemesi dikkat çekmişti.

YUNAN BAKAN'A, ÜSTÇAVUŞ DÜZEYİNE YANIT

Sahil Güvenlik Komutanlığı konu üzerine Yunan Bakan'a hitaben "üstçavuş" düzeyinde bir açıklama yayımladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıdemli Üstçavuş Hasan Baş, tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak biz, düzensiz göçmenleri engellemek üzere tüm geçiş güzergahlarını sürekli olarak denetliyoruz. Özellikle, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilerek, çaresizliğe ve ölüme terk edilen düzensiz göçmenlerin hayatlarını kaybetmemesi için, denizden, karadan ve havadan 7 gün 24 saat görev yapıyoruz.

"ANLATILANLAR, GÖÇMENLERİN HAYATINI HİÇE SAYDIĞINIZI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR"

Yaşanan geri itme olaylarının neredeyse tamamında, Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılan düzensiz göçmenlerin anlattıkları, Yunanistan'ın göçmenlerin hayatını hiçe sayarak onları Türk Karasularına nasıl geri ittiğini de tüm açıklığıyla defalarca dünya kamuoyunun gözleri önüne sermeye devam ediyor.

"KELEPÇELEYEREK DENİZE ATTIĞINIZ GÖÇMENLERİ KURTARIYORUZ"

Düzensiz göçmenlerin anlattıkları, tüm dünyanın insanlık adına yeniden ve yeniden düşünmesine ve hatta insanlık adına utanmasına neden oluyor. Kadın, çocuk demeden darp edilen, kelepçelenen, değerli eşyaları alınan, botlarının motorları alınan, benzin hortumları kesilen ve hatta doğrudan elleri kelepçelenerek denize atılan çok sayıda göçmen, ölümün kıyısından Komutanlığımızın düzenlediği başarılı arama kurtarma operasyonları ile hayata döndürülüyor. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, geri itme olaylarının başladığı 2020 yılından itibaren, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının gerçekleştirdiği 1.295 geri itme olayında 33.964 düzensiz göçmeni kurtarmıştır.

"HAYATINI KAYBEDEN HER GÖÇMENİN SORUMLUSU SİZSİNİZ"

Son yıllarda, düzensiz göçmenler Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin uyguladığı baskı politikası ve geri itme stratejisi ile karşı karşıya kalmaları nedeniyle, denizden geçiş rotalarını İtalya'ya çevirmiştir. Bu rota, halihazırda tehlikeli olan göç yolculuğunu daha da tehlikeli hale getirmektedir. Daha büyük deniz vasıtaları, kapasitelerinin çok üzerinde düzensiz göçmenlerle doldurularak büyük facialara neden olmaktadır. İtalya rotası da dahil olmak üzere bu tehlikeli yolculuklarda hayatını kaybeden her bir göçmenin sorumlusu Yunanistan'dır.

"YUNAN MAKAMLARINI İNSAN HAKLARINA UYGUN DAVRANMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki düzensiz geçişlerin sürdürülebilir şekilde azaltılabilmesi amacıyla, 18 Mart 2016 tarihinde varılan mutabakatın kendisine yüklediği tüm sorumlulukları yerine getiren ülkemizin, mücadelesine etkinlikle devam edebilmesi için, aynı mutabakatın sorumluluklarını Yunanistan tarafından da yerine getirilmesi ve düzensiz göçmenleri insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olarak geri itmeye son vermesi şarttır. Ölümlerle ve işkencelerle yapılan geri itme olaylarının son bulması, daha fazla düzensiz göçmenin hayatını kaybetmemesi ve seyirci kalınan bu zulmün bitmesi için insan haklarını hiçe sayan Avrupa Birliği ve Yunan makamlarını, uluslararası hukuka ve insan haklarına uygun davranmaya çağırıyoruz."

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

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