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Yunanistan'a ait bir yük gemisi Kızıldeniz'de füze saldırısına uğradı - Son Dakika
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Yunanistan'a ait bir yük gemisi Kızıldeniz'de füze saldırısına uğradı

Bir denizcilik risk yönetimi şirketi olan Ambrey'in açıklamasına göre, Malta bayraklı, Yunanistan'a ait bir kuru yük gemisi Kızıldeniz'de bir füze ile hedef alındı ve etkilendi. Gemide bulunanlar olayın ardından rotasını değiştirip bir limana yöneldi. Bu saldırılar, ABD ve Birleşik Krallık'ın Kızıldeniz'deki saldırılara karşı yaptığı grevleri takip etti ve su yolundaki nakliyeyi sekteye uğrattı.

Yunanistan\'a ait bir yük gemisi Kızıldeniz\'de füze saldırısına uğradı
16.01.2024 - 15:59,  Güncelleme: 16:08
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Bir denizcilik risk yönetimi şirketi olan Ambrey'in açıklamasına göre, Yunanistan'a ait bir yük gemisiKızıldeniz'de birsalı günü bir füze ile vuruldu.

"Ambrey'in bir uyarısına göre, "Malta bayraklı, Yunanistan'a ait bir kuru yük gemisinin, güneyden kuzeye Kızıldeniz'i geçerken bir füze ile hedef alındığı ve etkilendiği bildirildi."

Ambrey, Gazze'deki savaşın patlak vermesinden bu yana İsrail'i ziyaret etmiş olan ve Süveyş'e gitmekte olan geminin, olayın ardından rotasını değiştirip bir limana yöneldiğini belirtti.

Pazar günü, Husilerin Amerikan bir muhribi hedef alan bir cruise füzesini düşürmesinin ardından Pazartesi günü Umman Körfezi'nde bir Amerikan'a ait yük gemisi başka bir isyancı füzesi tarafından vuruldu.

Füze saldırıları, Cuma günü Kızıldeniz'deki saldırılara karşı ABD ve Birleşik Krallık'ın yaptığı grevleri takip etti ve bu saldırılar önemli bir su yolundaki nakliyeyi sekteye uğrattı.

Husiler, İsrail ile bağlantılı olduklarını düşündükleri gemilere saldırıyorlardı, ancak Cuma günkü saldırılardan sonra ABD ve İngiliz çıkarlarını "meşru hedefler" olarak ilan ettiler.

İngiliz Donanması tarafından işletilen bir deniz güvenliği ajansı olan United Kingdom Maritime Trade Operations, Yemen'deki Saleef'in kuzeybatısındaki bir bölgede bir "olay" bildirdi, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Yemen, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

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