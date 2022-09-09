Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütüyle tatbikat yapan ABD'ye sert sözler: Yanlış adımlar atmaya devam ediyorlar

Geçtiğimiz günlerde Amerikan askerleri tarafından Türkiye sınırına 20 kilometre mesafede terör örgütü SDG mensuplarına askeri eğitim verildi.

İLK KEZ SINIRA BU KADAR YAKIN BİR TATBİKAT GERÇEKLEŞTİ

Özellikle Türkiye sınırına bu kadar yakın bir noktada ilk defa eğitim ve tatbikat gerçekleştirildiği vurgulanırken, terör örgütü SDG'ye eğitimin ABD öncülüğünde kurulan "Birleşik Ortak Görev Gücü" tarafından verildiği kaydedildi.

"ADINI SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİ KOYUYORLAR BU BİR KAMUFLAJDIR"

Sınırdan gelen ve Türkiye'yi ayağa kaldıran tatbikat görüntüleriyle ilgili bugün cuma namazı çıkışı değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "SDG konusunda ABD'nin attığı yanlış adımlar devam ediyor. Adını da dikkat ederseniz Suriye Demokratik Güçleri koyuyorlar bu bir kamuflajdır. ABD bu terör örgütlerine binlerce tır araç-gereç mühimmat hep gönderdi ve hala da gönderiyor. Sadece Suriye'deki koalisyon güçleri ile değil Irak'ta da yaptılar. Hala da yapmaya devam ediyorlar. Bu desteklerinin yanında eğitim noktasında da ciddi eğitim desteği de veriyorlar. Dün akşam uçakta gelirken söyledim birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda eğer sayın başkanla görüşme fırsatı bulursak kendileriyle de bu konuyu orada görüşeceğiz" ifadesini kullandı.

ABD'YE F-16 RESTİ: BİZİ FARKLI YOLLARA SEVK ETMESİNLER

Öte yandan Madrid'de ABD Başkanı Joe Biden ile yapılan görüşmede F-16 konusunda her türlü desteği vereceğini söylediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "F-16'lar konusunda olumlu yaklaşımda bulundu ve Cumhuriyetçiler destek vermiyor gibi de bir imada bulundu. Sonra Dışişleri Bakanım yine Cumhuriyetçilerden yetkili bir zatla Bulgaristan'da bir görüşme yaptılar. Cumhuriyetçilerin bu konudaki desteğini istediklerini ifade ettiler. Gerekli olan desteği Türkiye'ye verebileceklerini söylediler. Temenni ediyorum ki ABD bizi farklı yollara sevk etmesin. Farklı yollardan kastım dünyada savaş uçaklarını satan tek ülke ABD değil. Her yerden bunu temin mümkün. Bunun için de bize sinyal çakanlar var" dedi.