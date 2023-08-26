Yunanistan'da devam eden yangınlar nedeniyle Batı Trakya'da yerleşim birimleri tahliye edildi - Son Dakika

Yunanistan'da devam eden yangınlar nedeniyle Batı Trakya'da yerleşim birimleri tahliye edildi

Son Güncelleme: 26.08.2023 23:49

Yunanistan'da 8 gündür devam eden yangınlar nedeniyle Batı Trakya'da, yangının yaklaştığı yerleşim birimleri tahliye edildi. Yetkililer, yangının kontrol altına alınamaması halinde ormanlık alana ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Yunanistan'da 8 gündür devam eden yangınlar nedeniyle Batı Trakya'da, yangının yaklaştığı yerleşim birimleri tahliye edildi.yetkililer, iki gün sonra esecek Lodos'la birlikte yangının tamamen kontrolden çıkabileceğine ilişkin uyarıda bulunarak gelecek 48 saatin çok önemli olduğunu söyledi.

KÖYLER TAHLİYE EDİLDİ

Sivil Korumadan Birimi, Hasanlar (Avra), Hotallar (Atarni) ve Sarlar (Plaka) köylerindekilere mesaj göndererek bölgeyi terk etmelerini istedi. Köyler yaklaşan yangın nedeniyle tedbiren tahliye edildi.

Yunanistan'da devam eden yangınlar nedeniyle Batı Trakya'da yerleşim birimleri tahliye edildi

GELECEK 48 SAAT ÇOK KRİTİK

Gelecek 48 saatin Batı Trakya'daki yangın açısından kritik olduğunu belirten yetkililer, yangının söndürülememesi halinde meşe ağaçlarından oluşan sık bir ormanlık alana ulaşabileceğini bildirdi.

LODOS YÜZÜNDEN TAMAMEN KONTROLDEN ÇIKABİLİR

Yetkililer, iki gün sonra esecek Lodos'la birlikte yangının tamamen kontrolden çıkabileceğine ilişkin uyarıda bulundu. Ülkede 8 gündür devam eden yangınlarda onlarca yerleşim birimi tahliye edilmişti.

Yunanistan'da devam eden yangınlar nedeniyle Batı Trakya'da yerleşim birimleri tahliye edildi

YANGINLAR DİĞER BÖLGELERDE DE DEVAM EDİYOR

Andros Adası'nda bugün çıkan yangın da henüz kontrol altına alınamadı. Eğriboz Adası, Mesinia, Pirgos, Fthiotida'da yangınlar gün boyu devam etti. Attiki Bölgesi'nde de büyük bir yağış olmamasına karşın, düşen yıldırımlar nedeniyle onlarca farklı alanda küçük ölçekli yangınlar çıktı.

Yunanistan'da devam eden yangınlar nedeniyle Batı Trakya'da yerleşim birimleri tahliye edildi

ATTİKE'DEKİ ORMANLIK ALANIN YÜZDE 33'Ü SON 7 YILDA YANDI

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin raporuna göre, başkent Atina'nın da dahil olduğu Attiki Bölgesi'nde son 7 yılda çıkan 12 büyük yangında 600 bin dönümün üzerinde alan kül oldu. Bölgedeki ormanlık alanın yüzde 33'ü son 7 yılda yandı.

Kaynak: AA

Batı Trakya, Yunanistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan'da devam eden yangınlar nedeniyle Batı Trakya'da yerleşim birimleri tahliye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'da devam eden yangınlar nedeniyle Batı Trakya'da yerleşim birimleri tahliye edildi - Son Dakika
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