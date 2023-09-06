Yunanistan'da sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi - Son Dakika

Yunanistan'da sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi

Yunanistan\'da sel felaketinde can kaybı 3\'e yükseldi
Son Güncelleme: 06.09.2023 23:56

Yunanistan'da son iki günde yaşanan sel felaketi nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı, yağmurun şiddeti ve süresinin ülke tarihinde görülmemiş zorluklara neden olduğunu belirtti. Ülkeyi vuran selde yüzlerce ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Kardiça'da sel sularına kapılan 82 yaşındaki bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi. Dün Volos'ta bir ve bugün de Magnisia'da bir kişinin hayatını kaybettiği selde, toplam can kaybı sayısı 3 oldu.

Sivil Koruma Biriminden Atina'da bulunanların cep telefonlarına gönderilen mesajda, mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi.

Yunanistan'da sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi

"HERKESİ 24 SAAT BOYUNCA DİKKATLİ OLMAYA DAVET EDİYORUM"

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, bu akşam yaptığı açıklamada, iki gündür ülkede görülen yağmurun şiddeti ve süresi açısından daha önce görülmemiş zorluklara neden olduğunu ifade etmişti. Kikilias, "Herkesi 24 saat boyunca dikkatli olmaya davet ediyorum. Kötü hava koşulları muhtemelen (başkent Atina'nın da içinde bulunduğu) Attiki Bölgesi'ni de kısmen etkileyecek." diye konuşmuştu.

Yunanistan'da sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi

SEL NEDENİYLE YÜZLERCE EV VE İŞ YERİ SULAR ALTINDA KALMIŞTI

Atina ve çevresinde de gün içerisinde zaman zaman yoğun yağışlar olmuş, trafikte aksaklıklar yaşanmıştı. Sel nedeniyle yüzlerce ev ve iş yeri sular altında kalmış, onlarca araç suya kapılmıştı. Birçok yol, köprü, hastane ve sağlık merkezi de selden zarar görmüştü.

Yunanistan'da sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi

YUNANİSTAN KABİNESİ TOPLANMIŞTI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis liderliğinde ilgili bakanlar ve Yunanistan Meteoroloji Dairesi yetkililerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, meteoroloji uzmanları dün ülkede yaşanan sağanağın, muhtemelen ülke tarihinde görülmüş en güçlü sağanak yağış olduğunu aktarmıştı.

Yunanistan'da sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
Kaynak: AA

Yunanistan, İtfaiye, Tragger, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan'da sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
00:06 Trabzon-Cidde seferini yapan yolcu uçağı acil iniş yaptı
00:06 Otomobilini durdurduğu ortağını eşinin yanında tabancayla öldürdü
23:08 İstanbul ve Kırklareli'ndeki sel felaketinde son durum! 7 kişi hayatını kaybetti
22:58 Yunanistan'da ''geç kaldı'' diye mürettebat tarafından itilen adam, denize düşerek hayatını kaybetti
22:46 Rusya ve Çin öncülüğünde kurulan BRICS'in ilk sembolik banknotu ortaya çıktı
22:32 Meteoroloji'den 11 ile sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları bekleniyor
22:21 Yunanistan'da sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
21:51 İzmir'de milyonluk vurgun! 173 kişiyi ''yurt içi ve yurt dışı tur'' vaadiyle dolandırdı
21:10 Prof. Ahmet Ercan, depremde en güvenli illeri sıraladı
19:57 Sultangazi'de polis, suyla dolan evde mahsur kalan yatalak hastayı böyle kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2023 01:20:00. #1.11#
SON DAKİKA: Yunanistan'da sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement