Zelenski: ABD, İran İHA\'larına karşı bizden destek talep etti

05.03.2026 21:40
İsrail ile birlikte İran'a saldırı başlatan ABD, Tahran'ın İHA'lı misillemeleri karşısında çareyi Ukrayna'dan yardım istemekte buldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin, İran'ın fırlattığı ''Şahed'' tipi İHA'lar ile mücadele için Kiev'den destek talep ettiğini ve gereken çalışmaların başlatılması için talimat verdiğini duyurdu.

İsrail ile birlikte İran'a saldırı başlatan ABD, Tahran'ın insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği misillemeler karşısında çareyi Ukrayna'dan yardım istemekte buldu

ABD, İRAN İHA'LARINA KARŞI UKRAYNA'YA SIĞINDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin, İran'ın fırlattığı "Şahed" tipi İHA'lara yönelik mücadele için Kiev'den destek almak konusunda talepte bulunduğunu bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, gereken çalışmaların başlatılması için talimat verdiğini aktaran Zelenski, "Gerekli kaynakların sağlanması ve uygun güvenliği garanti edebilecek Ukraynalı uzmanların hazır bulunması emrini verdim. Ukrayna, güvenliğimize yardımcı olan, halkımızın canını koruyan ortaklarına destek veriyor." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Hizbullah tarafından füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye, yaralıların ise 527'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

