Zelenski öldürülse Ukrayna ne yapacak? ABD, ülkenin izleyeceği yolu paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenski öldürülse Ukrayna ne yapacak? ABD, ülkenin izleyeceği yolu paylaştı

06.03.2022 22:31

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili önemli ayrıntılar paylaştı. Zelenski öldürülse Ukrayna'nın bir planı var mı? sorusuna Blinken, "Ukraynalıların bunun için şu anda detayına girmeyeceğim planları mevcut" yanıtını verdi.

Amerikan CBS kanalına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Zelenski'nin geleceğini ve Rusya- Ukrayna savaşını değerlendirdi.

"UKRAYNALILARIN PLANI VAR"

Blinken, Zelenski'nin görüştüğü liderlere birkaç kez "Bu son görüşmemiz olabilir" dediğini hatırlatan sunucunun, "Eğer Rusya Zelenski'yi öldürürse bunun karşılığı ne olacak? Ukrayna'da onun başında olmadığı bir yönetimi desteklemek için bir acil durum planınız var mı?" şeklindeki sorusuna, "Ukraynalıların bunun için şu anda detayına girmeyeceğim planları mevcut, ancak şunu söyleyebilirim ki biz yönetimin şu ya da bu şekilde devamını isteriz." diye yanıt verdi.

"POLONYA İLE SAVAŞ UÇAĞI KONUSUNDA AKTİF ÇALIŞIYORUZ"

Öte yandan Blinken, ABD ile Polonya arasında Ukrayna ordusuna savaş uçağı temini noktasında nasıl bir iş birliği olduğuna yönelik soruya cevap verirken, Washington ile Varşova arasında bu konuda çok yakın bir görüşme trafiği olduğunu söyledi. Blinken, "Şu anda Polonyalı dostlarımızla Ukraynalılara bu savaş uçaklarını temin etmeleri durumunda nasıl envanterlerini yeniden doldurabileceğimiz konusunda konuşuyoruz. Bu konuda aktif bir görüşme trafiğindeyiz." diyerek sürecin hızlı ilerlediğine işaret etti.

Uçuşa yasak bölge oluşturulması gibi bir planın sahada mümkün olmadığını hatırlatan Blinken, Ukrayna'nın kendisini Rusya'ya karşı savunabilmesi içinse ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini dile getirdi.

SAVAŞ UÇAĞI VERMESİ POLONYA'NIN KARARI

Öte yandan NBC kanalında aynı konuyla ilgili soruları yanıtlayan Blinken, Polonya'nın Ukrayna'ya Mig-22 ve Su-25 gibi Sovyet dönemi savaş uçakları vermesinin Polonya'nın kendi kararı olacağını ve bunun bir NATO kararı olmayacağını vurguladı.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, dünkü haberinde, ABD yönetiminin Polonya ile "Ukrayna'ya savaş uçağı vermesi" karşılığında bu ülkeye Amerikan F-16'larının verilmesi konusunda görüştüğünü yazmıştı.

"İRAN'LA MÜZAKERELERDE SONA YAKLAŞTIK"

ABD'li bakan, İran'la nükleer müzakerelerde son yaklaştıklarını ifade ederek bazı zorlu konular üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Son haftalarda kayda değer ilerleme kaydettiklerini vurgulayan Blinken, halen üzerinde çalışılan bazı maddelerdeki sorunların çözülmesi konusunda kafa yorduklarını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Putin'e yakınlığı ile bilinen Kadirov, Zelenski'i tehdit etti: Tek şansını kullan yoksa sonun Saakaşvili gibi olur Putin'e yakınlığı ile bilinen Kadirov, Zelenski'i tehdit etti: Tek şansını kullan yoksa sonun Saakaşvili gibi olur NYT: ABD heyeti, Ukrayna bağlamında Putin'i daha da yalnızlaştırmak için Venezuela'ya gitti NYT: ABD heyeti, Ukrayna bağlamında Putin'i daha da yalnızlaştırmak için Venezuela'ya gitti

Tam Gemi Şok Denemeleri, Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Zelenski öldürülse Ukrayna ne yapacak? ABD, ülkenin izleyeceği yolu paylaştı - Son Dakika


Son Dakika
22:31 Zelenski öldürülse Ukrayna ne yapacak? ABD, ülkenin izleyeceği yolu paylaştı
22:17 Fenerbahçe'den bir ilk! Bu sefer taraftarlar maçın oyuncusu seçildi
22:00 Öğretmenler ve öğrenciler PCR test sonucu çıkana kadar okula gidecek mi? sorusunun yanıtını Bakan Özer verdi
21:38 Beraberlik golünü atan Fenerbahçeli Miha Zajc'ten mesaj: Kırmızı karttan sonra oyun değişti
21:14 Olaylı karşılaşma sona erdi! Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi 1-1 bitti
21:08 Putin'e yakınlığı ile bilinen Kadirov, Zelenski'i tehdit etti: Tek şansını kullan yoksa sonun Saakaşvili gibi olur
20:33 Rusya bu sefer komşu ülkeleri tehdit etti: Diğer ülkelerin hava üslerini Ukrayna uçaklarına açması savaş sayılır
20:25 Sahaya dalan taraftar hakeme saldırmak istedi! Futbolcuların müdahalesi faciayı son anda önledi
20:22 Fenerbahçe'den gündem olacak Zorbay Küçük açıklaması geldi: Haklı olduğumuzu tüm Türkiye gördü
20:02 Ahmet Çakar, Kadıköy'de Zorbay Küçük'ün kararına tepki gösterdi: Bu gece Türk hakemliği bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 22:40:15. #1.13#
SON DAKİKA: Zelenski öldürülse Ukrayna ne yapacak? ABD, ülkenin izleyeceği yolu paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement