Zelenskiy: Kuzey Koreli Askerler Rusya'da Tehlike Oluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenskiy: Kuzey Koreli Askerler Rusya'da Tehlike Oluşturuyor

Zelenskiy: Kuzey Koreli Askerler Rusya\'da Tehlike Oluşturuyor
20.02.2026 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, 10 bin Kuzey Kore askerinin Rusya'da modern savaş taktikleri öğrendiğini belirtti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 10 bin Kuzey Kore askerinin şu anda Rusya topraklarında bulunduğunu belirterek, bu askerlerin sahada modern hibrit savaş tekniklerini öğrenmesinin son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir Japon haber ajansına verdiği röportajda iki ülke ilişkileri, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'daki varlığı ve barış müzakereleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Japonya hükümetiyle enerji ve insani yardım konularında iyi bir koordinasyon içinde olduklarını ifade eden Zelenskiy, iki ülke arasında savunma iş birliği alanında tarihi olabilecek yeni bir sayfa açmak istediklerini dile getirdi. Japonya'nın hava savunma sistemleri konusundaki kapasitesini öne çıkaran Zelenskiy, Ukrayna'nın da Karadeniz'de Rus filosuna karşı başarı sağlayan deniz dronları, siber güvenlik ve modern savaş tecrübesi gibi konularda teknolojisini paylaşmaya hazır olduğunu kaydetti. Zelenskiy ayrıca yüz yüze görüşmek üzere Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'yi Ukrayna'ya davet etti.

Röportajda Kuzey Kore askerlerinin Rusya'daki varlığına dikkat çeken Zelenskiy, "10 bin Kuzey Koreli asker şu anda Rusya topraklarında bulunuyor. Modern hibrit savaş hakkında bilgi edinmeleri son derece tehlikeli. Füzelere ve FPV'den (birinci şahıs görüşlü) uzun menzilli dronlara kadar, fiber optik dronlar dahil olmak üzere farklı dron türlerine karşı nasıl savunma yapacaklarını biliyorlar. Biz Rusya'nın saldırılarına yanıt verdiğimiz için onlar şu anda Rusya topraklarında bunları öğreniyorlar. Böyle bir fırsatları var. Bu bilgiyi ne yapacaklar? En azından bu bilgi ve deneyimi evlerine, Kuzey Kore'ye götürecekler" ifadelerini kullandı.

'BAĞIMSIZLIĞIMIZ VE EGEMENLİĞİMİZ PAHASINA UZLAŞMAYA HAZIR DEĞİLİZ'

Savaşın sona ermesi için masaya gelmesi muhtemel taviz konularına da değinen Zelenskiy, egemenlik vurgusu yaparak şunları kaydetti:

"Gerçek uzlaşmalara hazırız. Ancak bağımsızlığımız ve egemenliğimiz pahasına uzlaşmaya hazır değiliz. ABD ile uzlaşmalar hakkında konuşmaya hazırız. Ancak Ruslardan tekrar tekrar ültimatom almaya hazır değiliz. Onlar saldırgan taraf. Herkes bunu kabul etti ve bu değişmedi. Topraklarımızın neredeyse yüzde 20'sini aldılar. Şu anda 'bulunduğumuz yerde kalalım' temelinde barış hakkında konuşmaya hazırız. Saldırganla uzlaşmayı konuşuyor olmamız ve 'bulunduğumuz yerde kalalım' dememiz bizim için zaten büyük bir uzlaşmadır. Peki, Rusya bize uzlaşma olarak ne sunuyor? Ne yapmaya hazırlar? 'Diğer bölgelerinizi işgal etmemeye hazırız' dediler. Bu terörizmdir. 'Sizi öldürmemeye hazırım, bana her şeyi verin' demektir. Bunun anlamı nedir? Bu bir uzlaşma değil. Bu bir ültimatomdur. Bu nedenle, Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne, ordumuza, halkımıza ve çocuklarımıza saygı duyan uzlaşmalara hazırız. Ancak ültimatomlara hazır değiliz."

Kaynak: DHA

Kuzey Kore, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Savunma, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenskiy: Kuzey Koreli Askerler Rusya'da Tehlike Oluşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor Gelirini bakın ne yapacak Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor! Gelirini bakın ne yapacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler
Alişan Ramazan’ın ilk gününde Umre’ye gitti Alişan Ramazan'ın ilk gününde Umre'ye gitti
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
İngiltere’de sosyal medya için emsal düzenleme 48 saat için kaldırılacak İngiltere'de sosyal medya için emsal düzenleme! 48 saat için kaldırılacak
Şampiyonluk aşkı engel tanımıyor Bu karda sahaya çıktılar Şampiyonluk aşkı engel tanımıyor! Bu karda sahaya çıktılar
Rakibe gitti Amedspor’dan gönderilen Sinan Kaloğlu’nun yeni adresi belli oldu Rakibe gitti! Amedspor'dan gönderilen Sinan Kaloğlu'nun yeni adresi belli oldu
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Anne ve baba öldü, 3 yaşındaki çocukları yaralandı Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Anne ve baba öldü, 3 yaşındaki çocukları yaralandı

14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
14:23
Viral olan köy öğretmeni Videoyu izleyenler şaşırıyor
Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor
14:22
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
14:01
Skriniar’ın Sağ Kasığında Kısmi Yırtık
Skriniar'ın Sağ Kasığında Kısmi Yırtık
13:25
Bakan Gürlek açık açık söyledi Klavye delikanlılığı tarih oluyor
Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor
13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
13:12
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 14:41:51. #7.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Kuzey Koreli Askerler Rusya'da Tehlike Oluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.