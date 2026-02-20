Zelenskiy: Kuzey Koreli Askerler Rusya\'da Tehlike Oluşturuyor

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 10 bin Kuzey Kore askerinin şu anda Rusya topraklarında bulunduğunu belirterek, bu askerlerin sahada modern hibrit savaş tekniklerini öğrenmesinin son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir Japon haber ajansına verdiği röportajda iki ülke ilişkileri, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'daki varlığı ve barış müzakereleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Japonya hükümetiyle enerji ve insani yardım konularında iyi bir koordinasyon içinde olduklarını ifade eden Zelenskiy, iki ülke arasında savunma iş birliği alanında tarihi olabilecek yeni bir sayfa açmak istediklerini dile getirdi. Japonya'nın hava savunma sistemleri konusundaki kapasitesini öne çıkaran Zelenskiy, Ukrayna'nın da Karadeniz'de Rus filosuna karşı başarı sağlayan deniz dronları, siber güvenlik ve modern savaş tecrübesi gibi konularda teknolojisini paylaşmaya hazır olduğunu kaydetti. Zelenskiy ayrıca yüz yüze görüşmek üzere Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'yi Ukrayna'ya davet etti.

Röportajda Kuzey Kore askerlerinin Rusya'daki varlığına dikkat çeken Zelenskiy, "10 bin Kuzey Koreli asker şu anda Rusya topraklarında bulunuyor. Modern hibrit savaş hakkında bilgi edinmeleri son derece tehlikeli. Füzelere ve FPV'den (birinci şahıs görüşlü) uzun menzilli dronlara kadar, fiber optik dronlar dahil olmak üzere farklı dron türlerine karşı nasıl savunma yapacaklarını biliyorlar. Biz Rusya'nın saldırılarına yanıt verdiğimiz için onlar şu anda Rusya topraklarında bunları öğreniyorlar. Böyle bir fırsatları var. Bu bilgiyi ne yapacaklar? En azından bu bilgi ve deneyimi evlerine, Kuzey Kore'ye götürecekler" ifadelerini kullandı.

'BAĞIMSIZLIĞIMIZ VE EGEMENLİĞİMİZ PAHASINA UZLAŞMAYA HAZIR DEĞİLİZ'

Savaşın sona ermesi için masaya gelmesi muhtemel taviz konularına da değinen Zelenskiy, egemenlik vurgusu yaparak şunları kaydetti:

"Gerçek uzlaşmalara hazırız. Ancak bağımsızlığımız ve egemenliğimiz pahasına uzlaşmaya hazır değiliz. ABD ile uzlaşmalar hakkında konuşmaya hazırız. Ancak Ruslardan tekrar tekrar ültimatom almaya hazır değiliz. Onlar saldırgan taraf. Herkes bunu kabul etti ve bu değişmedi. Topraklarımızın neredeyse yüzde 20'sini aldılar. Şu anda 'bulunduğumuz yerde kalalım' temelinde barış hakkında konuşmaya hazırız. Saldırganla uzlaşmayı konuşuyor olmamız ve 'bulunduğumuz yerde kalalım' dememiz bizim için zaten büyük bir uzlaşmadır. Peki, Rusya bize uzlaşma olarak ne sunuyor? Ne yapmaya hazırlar? 'Diğer bölgelerinizi işgal etmemeye hazırız' dediler. Bu terörizmdir. 'Sizi öldürmemeye hazırım, bana her şeyi verin' demektir. Bunun anlamı nedir? Bu bir uzlaşma değil. Bu bir ültimatomdur. Bu nedenle, Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne, ordumuza, halkımıza ve çocuklarımıza saygı duyan uzlaşmalara hazırız. Ancak ültimatomlara hazır değiliz."