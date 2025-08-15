Zelenskiy: Savaşı Bitirme Vakti Geldi - Son Dakika
Dünya

Zelenskiy: Savaşı Bitirme Vakti Geldi

Zelenskiy: Savaşı Bitirme Vakti Geldi
15.08.2025 18:49
Ukrayna Başkanı Zelenskiy, Rusya'dan barış için adım atmasını istedi ve cephedeki durumu değerlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Savaşı bitirme vakti geldi ve Rusya'nın gerekli adımları atması gerekiyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ordu yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu.

"DONETSK BÖLGESİNİ GÜÇLENDİRMEYE KARAR VERDİK"

Toplantıda, cephedeki son gelişmeleri değerlendirdiklerini belirten Zelenskiy, Rus saldırılarını püskürtmeye devam ettiklerini ifade etti. Donetsk bölgesindeki Dobropliya kenti civarında yaşanan yoğun çatışmalara dikkat çeken Zelenskiy, "Bugün Donetsk bölgesindeki bu ve diğer alanların daha fazla güçlendirilmesine karar verdik" dedi.

DİKKAT ÇEKEN ALASKA MESAJI

Rusların, Trump ile Putin arasında yapılacak görüşme öncesinde sahada avantaj sağlamaya çalıştığını öne süren Zelenskiy, "Rus ordusu, Alaska'daki toplantıda Rus liderliğine daha güçlü siyasi pozisyonlar kazandırmaya çalışırken ciddi kayıplar vermeyi sürdürüyor. Bu niyetlerini fark ediyoruz ve müttefiklerimizi gerçek durum hakkında bilgilendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞI BİTİRME VAKTİ GELDİ"

Zelenskiy, Trump ve Putin'in gerçekleştireceği görüşmenin hazırlıkları ve sonuçları hakkında bilgi beklediklerini kaydederek, "Önemli olan, bu toplantının Ukrayna, ABD ve Rusya arasında üçlü bir formatta adil bir barışa ve yapıcı bir diyaloğa yol açmasıdır. Savaşı bitirme vakti geldi ve Rusya'nın gerekli adımları atması gerekiyor" dedi. Zelenskiy, ABD'ye güvendiklerini de söyledi.

Kaynak: DHA

17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
17:30
Memur-Sen’den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
