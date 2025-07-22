Zelenskiy: Üçüncü Müzakereler Türkiye\'de

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile üçüncü tur müzakerelerin 24 Haziran Çarşamba günü Türkiye'de düzenlenmesinin planlandığını söyledi.

Zelenskiy sosyal medya hesabı X'te 21 Temmuz akşamı paylaştığı video mesajda, "Bugün (Ukrayna Savunma Bakanı) Rustem Umerov ile esir takası hazırlıklarını ve Türkiye'de Rus tarafıyla yapılacak bir başka müzakereyi görüştüm. Umerov, görüşmenin Çarşamba günü için planlandığını bildirdi" ifadelerini kullandı.

Rus devletine ait TASS haber ajansı da konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde görüşmelerin 24 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleşeceğini bildirdi.

Ajansa konuşan kaynağın, görüşmeler için delegelerin 23 Temmuz'da İstanbul'a varabileceğini belirttiği aktarıldı.

Zelenskiy, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşmeye hazır olduğunu yineledi. "Barışın gerçek anlamda sağlanması için liderlik düzeyinde bir görüşmeye ihtiyaç var" dedi.

Açıklama, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği ve üç kişinin ölümüne yol açan hava saldırılarından birkaç saat sonra geldi.

Ukrayna ordusu, 340'tan fazla patlayıcı ve sahte İHA ile 35 seyir ve balistik füzenin kullanıldığını, ancak çoğunun düşürüldüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta başında yaptığı açıklamada, ABD'nin NATO ülkeleri aracılığıyla Ukrayna'ya "üst düzey silahlar" göndereceğini söylemişti.

Trump, 50 gün içinde savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılmaması halinde Rusya'nın kalan ticaret ortaklarına yüzde 100 oranında ikincil tarife uygulanacağı uyarısında bulunmuştu.

Rusya ve Ukrayna heyetleri Mayıs ortasındaki ilk buluşmadan yaklaşık iki hafta sonrası 2 Haziran'da İstanbul'da bir kez daha bir araya geldi.

Ukrayna tarafı, "karada, havada, denizde en az üç ay boyunca koşulsuz ateşkes" talebini Rus tarafına iletti.

Buna karşılık olarak Rus tarafı, ölü savaşçıların cesetlerinin alınabilmesi için "iki yada üç günlük" bölgesel kısmi ateşkes teklif etmişti.

Rusya'nın talep listesi ayrıca Ukrayna'nın daha fazla toprak vermesi ve Batı'nın her türlü askeri desteğini reddetmesini içeriyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şubat 2022'de Ukrayna'ya topyekun işgal başlattı.

Rusya, şu anda Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini kontrol ediyor. Bu topraklara, Moskova'nın 2014 yılında ilhak ettiği güney Kırım yarımadası da dahil.