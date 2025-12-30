Zelenskiy: Ukrayna İHA\'larla Putin\'in konutuna saldırı girişiminde bulunmadı

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi konutuna insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunmadıklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesaplarından yaptığı yazılı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunulmasına ilişkin yapılan açıklamayı değerlendirdi. Rusya'nın amacının, Ukrayna tarafının ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı barış görüşmelerini olumsuz etkilemek olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Rusya'dan çok tehlikeli açıklamalar geldi. Ruslar, Ukrayna'ya ve özellikle Kiev'e yönelik saldırıları sürdürmek ve savaşı sona erdirmek için gerekli adımları atmayı reddetmek için bir bahane bulmak amacıyla bir Rus diktatörünün konutuna yönelik bir tür saldırı hakkında açıkça sahte bir hikaye uydurdular" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev'de Ukrayna Başbakanlık binasına daha önce saldırı düzenlediğini belirterek, "Ukrayna diplomasiyi zayıflatacak adımlar atmıyor. Rusya ise her zaman bu tür adımları atıyor" değerlendirmesinde bulundu.