Zelenskiy: Ukrayna İHA'larla Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Zelenskiy: Ukrayna İHA'larla Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunmadı

Zelenskiy: Ukrayna İHA\'larla Putin\'in konutuna saldırı girişiminde bulunmadı
30.12.2025 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunmadıklarını açıkladı. Zelenskiy, Rusya'nın bu iddiasının, Ukrayna'nın ABD Başkanı Donald Trump ile yürüttüğü barış görüşmelerini olumsuz etkileme amacı taşıdığını belirtti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi konutuna insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunmadıklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesaplarından yaptığı yazılı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunulmasına ilişkin yapılan açıklamayı değerlendirdi. Rusya'nın amacının, Ukrayna tarafının ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı barış görüşmelerini olumsuz etkilemek olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Rusya'dan çok tehlikeli açıklamalar geldi. Ruslar, Ukrayna'ya ve özellikle Kiev'e yönelik saldırıları sürdürmek ve savaşı sona erdirmek için gerekli adımları atmayı reddetmek için bir bahane bulmak amacıyla bir Rus diktatörünün konutuna yönelik bir tür saldırı hakkında açıkça sahte bir hikaye uydurdular" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev'de Ukrayna Başbakanlık binasına daha önce saldırı düzenlediğini belirterek, "Ukrayna diplomasiyi zayıflatacak adımlar atmıyor. Rusya ise her zaman bu tür adımları atıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenskiy: Ukrayna İHA'larla Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Uçum’dan demokratik siyaset ve liderlik üzerine Mehmet Uçum'dan demokratik siyaset ve liderlik üzerine
Süper Lig’de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı İşte zirvenin sahibi Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı! İşte zirvenin sahibi
Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı
DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu
Erden Timur’un aylık geliri ortaya çıktı Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Yalova’daki DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

09:50
İran’ı ayağa kaldıran dolar krizi Pezeşkiyan’dan “Gelin konuşalım“ çağrısı
İran'ı ayağa kaldıran dolar krizi! Pezeşkiyan'dan "Gelin konuşalım" çağrısı
09:26
Fenerbahçe tribün lideri Kadıköy’de silahlı saldırıya uğradı
Fenerbahçe tribün lideri Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı
09:11
Fenerbahçe’de kongre olacak mı İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı
Fenerbahçe'de kongre olacak mı? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı
09:00
Türkiye’nin verdiği sürenin dolmasına saatler kala Öcalan’dan dikkat çeken SDG hamlesi
Türkiye'nin verdiği sürenin dolmasına saatler kala Öcalan'dan dikkat çeken SDG hamlesi
08:52
İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini duyurdu 8 ilçeye bu araçların girişi yasaklandı
İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini duyurdu! 8 ilçeye bu araçların girişi yasaklandı
08:32
İstanbul’da DEAŞ operasyonu 110 şüpheli yakalandı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2025 09:58:35. #7.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Ukrayna İHA'larla Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.