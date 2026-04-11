ALKÜ'de yerel kalkınma çalıştayında Akseki konuşuldu

11.04.2026 11:53  Güncelleme: 12:03
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Transdisipliner Mentorluk ve Yerel Kalkınma Çalıştayı, Akseki'nin yerel kalkınma potansiyelini artırmayı amaçlıyor. Çalıştayda gastronomi ve kültürel miras üzerine uzmanlar tarafından sunumlar yapıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki MYO'da gerçekleşen "Transdisipliner Mentorluk ve Yerel Kalkınma Çalıştayı"nda Akseki'nin yerel kalkınma potansiyeli ele alındı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) bölgenin daha hızlı kalkınması ve yerel halka destek sağlanması amacıyla bilimsel çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Antalya'nın tarım, hayvancılık ve doğa turizminde önemli bir yere sahip olan Akseki'nin daha hızlı kalkınması için Akseki Kaymakamlığı, Akseki Belediyesi, ALKÜ Akseki Meslek Yüksekokulu ve Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle "Akseki Transdisipliner Mentorluk ve Yerel Kalkınma Çalıştayı" yapıldı.

Akseki'nin turizm potansiyeli artacak

Çalıştayın açılışında konuşan Akseki Kaymakamı Yusuf Ilıca, Akseki'nin adından büyük bir memleket olduğunu vurgulayarak, ilçenin gastronomi değerlerinin önemli olduğunu söyledi. Coğrafi işaretli ürünler konusunda geç kalınsa da çalışmaların hızlandırılması gerektiğini dile getiren Kaymakam Ilıca, çalıştayın Akseki'ye hayırlı olmasını diledi. Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, Akseki'nin yerel ürünlerine coğrafi işaret tescili için başvuru yaptıklarını, bu ürünleri kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Ayrıca ilçeye engelli ve rehabilitasyon merkezi yapılması için iş insanlarını ve yatırımcıları da davet eden Akca, ilçede ekoturizm, gastronomi ve sağlık turizmi yatırımlarını desteklediklerini belirterek; "Akseki Yerel Eylem Grubumuzun (Akseki-YEG), IPARD LEADER tedbiri için hazırladığı "Akseki 5 Yıllık Yerel Kalkınma Stratejisi" kabul edildi. Yerel Kalkınma Stratejimiz ve bütçe talebimiz onaylandı. Bu başarıyla birlikte Antalya'yı LEADER programında temsil eden ilk ilçe olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi. Akseki MYO Müdürü Öğr. Gör. Recep Baltacı, Akseki'nin düğmeli evleri, kervan yolları ve köklü kültürüyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Baltacı, mimari restorasyon çalışmalarının ilçenin kimliğini koruyarak turizme kazandırılmasında büyük önem taşıdığını ifade etti. Akseki'nin ekoturizm, sağlık turizmi, gastronomi ve gerontoloji alanlarında da önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Baltacı, çalıştayın verimli geçtiğini ve elde edilen çıktılarla ilçenin geleceğine katkı sağlanacağını söyledi. Üniversite olarak sürece destek vermeye hazır olduklarını belirten Baltacı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kültürel miras ve gastronomi ele alındı

Açılış konferansı, İbni Sina Enstitüsü ve Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın tarafından verildi. "Gerontoloji, Turizm ve Yerel Kalkınma" başlıklı ilk oturumda; Uluslararası Sağlık Turizmi ve Eğitimi Derneği Başkanı Dr. Mehmet Kanpolat, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Kazım Erol, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, ALKÜ Akseki MYO Müdürü Öğr. Gör. Recep Baltacı ve ekonomist Murat Köysüren sunum yaptı. "Kültürel Miras ve Gastronomi" başlıklı ikinci oturumda ise Limak Hotels Antalya-Yalova Culinary Direktörü Halil Gökmenoğlu, mutfak tarihi araştırmacısı Asuman Dokgöz, ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Özgür Nalbant, mimar Kerim Yüksel, ALKÜ Mimari Restorasyon Bölümü'nden Öğr. Gör. Dr. Meydan Palalı ve proje yönetim uzmanı/gazeteci Esra Özkan Çiçek konuşmacı olarak yer aldı.

ALKÜ Akseki MYO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştaya, Akseki Kaymakamı Yusuf Ilıca, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er, İbni Sina Enstitüsü ve Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Çalıştay, farklı disiplinlerden uzmanların katkılarıyla Akseki'nin yerel kalkınma potansiyelinin ele alındığı oturumların ardından Akseki Turu gerçekleşerek sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

