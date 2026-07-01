Ali İslam: 3 Bölüm Birinciliğiyle Anneme Sözümü Tutum - Son Dakika
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Ali İslam: 3 Bölüm Birinciliğiyle Anneme Sözümü Tutum

Ali İslam: 3 Bölüm Birinciliğiyle Anneme Sözümü Tutum
01.07.2026 11:37
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Gaziantep'te yaşayan Ali İslam, 4 üniversiteden 3'ünü birincilikle bitirerek annesinin vasiyetini yerine getirdi.

GAZİANTEP'te yaşayan Ali İslam (48), lise eğitiminin ardından girdiği üniversitelerde 4 bölümden 3'ünü birincilikle bitirdi. Nisan ayında kaybettiği annesinin kendisinden okuduğu okullarda hep birinci olmasını istediğini söyleyen İslam, "Annem öldükten sonra bile ders çalışmaya devam ettim ve okuduğum 4 üniversitenin 3'ünü de birincilikle bitirdim" dedi. Eğitimine devam edeceğini söyleyen İslam, bu yıl da YKS'ye girdiğini ve puanların açıklanması ile yeni bir üniversite ve bölüm tercihinde bulunacağını söyledi.

Gaziantep'te yaşayan Ali İslam, lise eğitiminin ardından 1996 yılında Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü kazandı. Birinci sınıfta derece yapan Ali İslam, yatay geçişle Dokuz Eylül Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Buradaki eğitiminin ardından İslam, daha sonra sırasıyla Gaziantep Üniversitesi Turizm-Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve bu yıl mezun olduğu İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nü birincilikle tamamladı.

Ali İslam, kendisinin bilgi aşığı olduğunu ve sürekli bilginin peşinde koştuğunu belirterek, "İlk olarak 1996 yılında Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde 1'inci sınıftayken yatay geçiş yaptığım Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği'ni tamamladım. Sonrasında 2009'da Gaziantep Üniversitesi Turizm Otelcilik Meslek Yüksek Okulu'nu birincilikle bitirdim. 2022 yılında Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2'ncisi ve Arkeoloji bölümü 1'incisi oldum. Yine 2026'da Gaziantep Üniversitesi ise İletişim Fakültesi 1'incisi ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 1'incisi oldum. Hayat boyu öğrenme denilen bir olay var. İnsan sürekli kendini güncellemek zorunda. Ben bilgi aşığı bir insanım. Sürekli bilginin peşinden koşuyorum. Üniversitenin zaten kelime anlamı bilginin var olduğu bir alan. Bilgi burada üretiliyor. Bu benim için çok büyük bir zevk ve mutluluk" dedi.

'ANNEMİN VASİYETİYDİ'

Okumasına vesile olan ve kendisine hep okuduğu bölümlerde birinci olmasını isteyen annesini yakın zamanda kaybettiğini söyleyen İslam, "Annemi geçtiğimiz nisan ayında kaybettim. Kendisi benim bölüm birincisi olmamı çok istiyordu. Ben de ona bir söz vermiştim. Annem öldükten sonra bile ders çalışmaya devam ettim. Şükürler olsun ki birinci olarak annemin vasiyetini yerine getirdim. Zaten her şeyi anneme borçluyum. Nur içinde yatsın mekanı cennet olsun. Kendime dışarıdan bir gözle bakacak olsaydım ben de herkes gibi ilk önce 'Bu adamın burada ne işi var?' derdim. Ama sonra niye burada bu insan diye anlamaya çalışırdım ve sonrasında takdir ederdim. Ben kendimi de takdir ediyorum, çünkü her gün derse gelmek, derse katılmak insanların çok zoruna gidiyor. İnsanlar oturup eğlenmek varken neden böyle yapıyorsun diye soruyor ama bu insanı gençleştiren bir şey. Beynimizin nöronlarını çalıştırmak zorundayız. Şu an gençlerle birlikteyiz onların enerjilerini alıyoruz. Benim yaşım 48 ama buraya gelince yarısını getiriyorum. Ben burada ruhen 24 yaşındayım. Yeni bilgi benim için inanılmaz güzel bir şey. Yeni bir bilgi gördüğümde hemen dikkat kesilirim. Ödevleri ve projeleri ise bir sanat eseri gibi düşünürüm. Baştan savma değil en ufak ayrıntısına kadar yapmayı severim" diye konuştu.

YENİ BÖLÜM TERCİHİ YAPACAĞIM'

Ali İslam, 2026 yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na girdiğini ve puanların açıklanması ile aklında olan başka bölüm tercihlerinde bulunacağını söyledi. Asıl işinin özel bir şirkette danışmanlık olduğunu söyleyen İslam, "Sınava girdim puanımın gelmesini bekliyorum. Birkaç bölüm var düşüncemde. Sınavım güzel geçti. Sözel bölümden sınava girdim. Benim mesleğim danışmanlık yani işim bilgi alıp bilgi satmak. Bir nevi buradan bilgi alır dışarıya satarım. Gücümün yettiği yere kadar okumak istiyorum. Her gün bilgiler güncelleniyor insanların kendilerini geride bırakmaması gerekiyor. Üniversite sadece bir meslek edindirme kurumu değil. Burada kendimize çevre de ediniyoruz. Herkes mezun olduktan sonra bir yere atanacak diye bir şey yok. İnsanlar bunu çok yanlış anlıyor. İnsanların kendi girişimcilik güçlerini de kullanmaları lazım. Bazı bölümler hariç örneğin hukuk tıp gibi diğer bölümlerde diploma bir araçtır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Gaziantep, Eğitim, Yaşam, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Ali İslam: 3 Bölüm Birinciliğiyle Anneme Sözümü Tutum - Son Dakika

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