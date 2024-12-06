Anaokulu ücretleri Oxford\'u bile solladı, akıllara İbrahim Tatlıses geldi

Eğitim

Özel eğitim kurumları ücretlerinde fahiş fiyat artışları yaşandı. Türkiye'deki anaokulu ücretleri dünyaca ünlü İngiliz Oxford Üniversitesi'nin neredeyse 3 katına ulaştı. Ankara ve İzmir'deki bazı anaokullarının yıllık ücreti 500 bin TL'yi aşarken İstanbul'da bu rakam 993 bin TL'ye kadar çıktı. Sözcü'de yer alan habere göre Oxford'un yıllık ücretinin ise 388 bin TL olduğu belirlendi.

AKILLARA İBRAHİM TATLISES GELDİ

Söz konusu anaokulu fiyatlarının Oxford'u bile sollaması ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in yıllar önce yaptığı "Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık?" çıkışını da akıllara getirdi.