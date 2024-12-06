Anaokulu ücretleri Oxford'u bile solladı, akıllara İbrahim Tatlıses geldi - Son Dakika
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Eğitim

Anaokulu ücretleri Oxford'u bile solladı, akıllara İbrahim Tatlıses geldi

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Özel eğitim kurumlarındaki fiyat artışları dudak uçuklatıyor. Ankara ve İzmir'deki bazı anaokullarının yıllık ücreti 500 bin lirayı aşarken İstanbul'da bu rakam 1 milyon liraya dayandı. Oxford'un yıllık 388 bin lira ücretini bile sollayan anaokulları akıllara İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in yıllardır unutulmayan ''Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık?'' sözlerini hatırlattı

06.12.2024 08:14  Güncelleme: 08:43
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Özel eğitim kurumları ücretlerinde fahiş fiyat artışları yaşandı. Türkiye'deki anaokulu ücretleri dünyaca ünlü İngiliz Oxford Üniversitesi'nin neredeyse 3 katına ulaştı. Ankara ve İzmir'deki bazı anaokullarının yıllık ücreti 500 bin TL'yi aşarken İstanbul'da bu rakam 993 bin TL'ye kadar çıktı. Sözcü'de yer alan habere göre Oxford'un yıllık ücretinin ise 388 bin TL olduğu belirlendi.

AKILLARA İBRAHİM TATLISES GELDİ

Söz konusu anaokulu fiyatlarının Oxford'u bile sollaması ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in yıllar önce yaptığı "Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık?" çıkışını da akıllara getirdi.

Anaokulu ücretleri Oxford'u bile solladı, akıllara İbrahim Tatlıses geldi
Anaokulu ücretleri Oxford\'u bile solladı, akıllara İbrahim Tatlıses geldi

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Son Dakika Eğitim Anaokulu ücretleri Oxford'u bile solladı, akıllara İbrahim Tatlıses geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Yunuss Bayern:
    Türkiye Yüzyılı AKAPE ERDOAN 22 8 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Bu pahalılıha dur diyecek bir babayiğit yokmu herşey almış başını gitmiş hümetinden tut özeline herkes vatandaşın sırtında yük yüklüyor.Putin bile bizimle dalga geçti.Enfilasyon %80 den %50 düşmüş büyük başarı diye gülüyor. 15 1 Yanıtla
  • oktay sayar:
    özel eğitim,Türkiye de pahalı 14 0 Yanıtla
  • İlhan İnan:
    Adı üzerinde özel okul. Çok cüzi rakamlara devlet anaokulları var, 5 yaşındaki çocuğu, sırf çevresine gösteriş yapmak için yıllık 500bin verenler için hiç sorun değilken, yıllık 500bin geliri olmayanlar niye bunu dert ediyor!? 9 4 Yanıtla
  • Barış Oğuz:
    Turkiyede bir ekonomi sorunu oldugu doğrudur ama asıl sorun ahlak sorunu, herkes fiyatını olması gereken oranın üzerinde yükseltiyor. daha maaşa zam gelmeden ekmeğe zam geldi. 10 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Göndermeyin.Devlet okulu ne için var.Aynı eğitim muamele orda da yapılıyor. 6 2 Yanıtla
  • Koray Dönmez:
    İstanbul da yaşıyorum 1 milyona anaokulu olmaz yalan haber 0 4 Yanıtla
  • Hasan Arguner:
    EY GİDİ ESKİ ZABITALAR EY NERDESİNİZ BE ŞİMDİKİLER KORKAK VE ÇÖP..... 2 0 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Ülkede fiyatlara alıştığımız için ben imparator sözcüğünü soracağım zamanında ne olduğunu bilmeden mi takmış insanlar bu lakabı bu beye :) 1 0 Yanıtla
  • Erdem Meric:
    Bu konu TR'de tamamen ticarete dönüştü. Modern dünyanın insanlara dayatmalarından biri. Çocuk aile ortamında; anne, baba ,kardeş, büyükanne/babalar ile yetiştiğinde daha sağlıklı olur. Anne/baba çalışınca sabahın köründe el kadar cocukları bırakıp gidiyorlar.Çocuk gelişimine katkısı da yok bence. Çocuk en iyi sağlıklı ve geniş bir aile, ev ortamında yetişir. 0 0 Yanıtla
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