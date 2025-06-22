Antalya'da Sınav Koşusu - Son Dakika
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Eğitim

Antalya'da Sınav Koşusu

Antalya\'da Sınav Koşusu
22.06.2025 11:50
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AYT'ye son saniyelerde giren aday, velilerin alkışlarıyla desteklendi. Sınav heyecanı dorukta.

ANTALYA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) için sınav yerine gelip son saniyelerde salona giren aday koşarken, çevredeki veliler de alkışla destek verdi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu, saat 10.15'te başladı. Sınav salonlarına saat 10.00 itibarıyla öğrencilerin girişine izin verilmedi. Kentte binlerce öğrenci, sınava girmek için Akdeniz Üniversitesi'nde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu. Adaylarla okul önlerinde bekleyen aileleri, çocuklarını sarılarak sınav salonuna uğurladı. Adaylar kontrollerden geçirilip salonlara alındı. Bu sırada görevliler, sınav saati yaklaştıkça kalan zamanı bağırarak adaylara duyurmaya çalıştı.

Çocukları salona giren aileler, okulların bahçelerinde fakülte önlerinde oturarak beklerken, kimi dua etti, kimi telefonlarıyla oynadı, kimi ise sandalyesini yeşilliklere koyup bekledi.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok'ta sınava giren bir aday, son saniyelerde içeri girebildi. Kapıların kapanmasına saniyeler kala veliler kapıdaki görevlileri bir adayın geldiğini söyleyerek uyardı. Bu sırada adaydan da koşmasını isteyen veliler, alkışla destek verdi. Aday, kapılar kapanmadan saniyeler öncesinde salona girerken veliler de büyük mutluluk yaşadı.

'ÇOK MUTLUYUM'

Kızlarına destek veren baba Resul Açıl, "Çocuklar çok stresli, streslerini almak istedim. Ben inanıyorum çok çalıştılar, bütün çocuklar çok çalıştı. Çocuklarımı öperek gönderdim çok mutluyum, en güzel sevgi belirtisi. İki ağabeyi üniversitede okuyor. Onların da kazanacağına inanıyorum. Ucunda ölüm yok. Önemli olan stressiz, sakin sınavı yapmaları, başarı zaten gelir" dedi.

'OĞLUMUZ BİZDEN SAKİNDİ'

Oğluyla beraber sınav alanına gelen anne Yasemin Pattabanoğlu, "Çok heyecanlıyız. Oğlumuz bizden daha sakindi. Umarım sınavı iyi geçer. 09.30'da sınav yerindeydik. Trafik gayet iyiydi bugün fakat dün çok yoğundu. Dün daha çok sınava giren vardı. Erkenden kalktık. Hazırlıklıydık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Antalya'da Sınav Koşusu - Son Dakika

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