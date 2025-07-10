Bahçeşehir Koleji\'nden Erzurum\'a Yeni Ortaokul

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalayan Bahçeşehir Koleji, Erzurum'un Yakutiye ilçesine 24 derslikli ortaokul yapımı için çalışmalara başladı. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, "Bahçeşehir ailesi olarak, Uğur Okulları ile 57, Bahçeşehir Koleji ile 31 yıldır Türkiye'nin eğitim sistemine değer katmak amacıyla büyük bir özveriyle çalışıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Bahçeşehir Koleji arasında Erzurum'un Yakutiye ilçesine 24 derslikli bir ortaokul binası kazandırılması için protokol imzalandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlenen törene Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Milli Eğitim Bakanlığı Emlak Genel Müdür Yardımcısı Özer Dumanlı katıldı. Törenin ardından açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, "Bahçeşehir ailesi olarak, Uğur Okulları ile 57, Bahçeşehir Koleji ile 31 yıldır Türkiye'nin eğitim sistemine değer katmak amacıyla büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bu sorumluluğu yalnızca kendi okullarımızdaki öğrencilerle sınırlı görmüyor; ülkemizin dört bir yanındaki çocukların ve gençlerin geleceğini de odağımıza alıyoruz. Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyetimizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması ancak nitelikli ve kapsayıcı bir eğitimle mümkündür. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu da bu anlamda ülkemizin bugününe ve yarınına önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda bizlere iş birliği imkanı sunan Milli Eğitim Bakanlığımıza, desteklerini esirgemeyen Bakanımız Dr. Yusuf Tekin'e içtenlikle teşekkür ederiz."

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLECEK

Anahtar teslim şeklinde yapılacak olan ve 24 derslikli ortaokul olarak kullanılacak binada saha tanzimi, istinat duvarı ve çevre düzenlemesi gibi altyapı ve çevre düzenlemelerinin de yer alacağı belirtildi. Projenin Bakanlığın tip projeleri ya da onaylı özel projesine uygun şekilde hayata geçirileceği ardından tamamlanan okul binasının Milli Eğitim Bakanlığı adına Erzurum Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edileceği ifade edildi.