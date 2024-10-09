Belek Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı "İlk Açılış Dersi" Programı Bülent Arınç'ın Katılımıyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Eğitim

Belek Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı "İlk Açılış Dersi" Programı Bülent Arınç'ın Katılımıyla Gerçekleşti

Belek Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı "İlk Açılış Dersi" Programı Bülent Arınç\'ın Katılımıyla Gerçekleşti

Antalya Belek Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılına anlamlı bir törenle başladı. İlk Açılış Dersi etkinliği, davetlilerin ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Törenin onur konuğu olan 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, katılımcılara hitap etti ve Belek Üniversitesi'nin Türkiye'nin en genç üniversitelerinden biri olduğunu belirtti. Arınç'a Belek Üniversitesi Senatosu tarafından Fahri Doktora unvanı verildi. Törene iş dünyasından pek çok önemli isim ve basın mensupları katıldı.

09.10.2024 15:57
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Antalya Belek Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılına anlamlı bir törenle başladı. Antalya kampüsünde gerçekleşen "İlk Açılış Dersi" etkinliği, akademisyenler, öğrenciler ve davetlilerin katılımıyla tamamlandı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından protokol konuşmalarıyla devam etti.

Belek Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı 'İlk Açılış Dersi' Programı Bülent Arınç'ın Katılımıyla Gerçekleşti

TÖRENİN ÖNEMLİ KONUKLARI VE KONUŞMALAR

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Fadıl Sözen ve Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Çalkılıç, açılış konuşmalarında Belek Üniversitesi'nin hedeflerinden ve akademik vizyonundan bahsettiler. Ardından, etkinliğin onur konuğu olan 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, katılımcılara hitap etti.

Arınç, Belek Üniversitesi'nin Türkiye'nin en genç üniversitelerinden biri olduğunu belirterek, 2000 öğrencisiyle butik bir üniversite olma özelliği taşıdığını vurguladı. Ayrıca, parlamento başkanlığı döneminde yürüttüğü parlamenter diplomasiyi hatırlatarak, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde parlamenter diplomasinin ne kadar önemli bir araç olduğunu ifade etti.

Belek Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı 'İlk Açılış Dersi' Programı Bülent Arınç'ın Katılımıyla Gerçekleşti

BÜLENT ARINÇ'A FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİ

Törenin en dikkat çeken anı, Bülent Arınç'a Belek Üniversitesi Senatosu tarafından Fahri Doktora unvanı verilmesi oldu. Bu unvan, Arınç'ın siyaset alanındaki hizmetleri, topluma ve ülkenin gelişimine olan katkıları nedeniyle takdim edildi. Arınç, Türkiye'nin tarihî köklerinden yola çıkarak Afrika başta olmak üzere birçok coğrafyada sorumlulukları olduğuna da değindi.

Belek Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı 'İlk Açılış Dersi' Programı Bülent Arınç'ın Katılımıyla Gerçekleşti

İŞ DÜNYASI VE BASININ KATILIMI

Törene iş dünyasından pek çok önemli isim katılırken, basın mensupları da etkinliği takip etti. Program, Bülent Arınç'a plaket takdimiyle sona erdi.

Politika, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Belek Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı 'İlk Açılış Dersi' Programı Bülent Arınç'ın Katılımıyla Gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belek Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı "İlk Açılış Dersi" Programı Bülent Arınç'ın Katılımıyla Gerçekleşti - Son Dakika
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