Bitlis'te köy okulunda görev yapan öğretmen Melike Abalı, her sabah dolmuşla ulaştığı okulunda sobasını yakarak 5 öğrencisini geleceğe hazırlıyor.

Bitlis merkeze 16 kilometre uzaklıkta, yaklaşık 52 hanenin bulunduğu Kömüryakan köyünde, küçük bir okulun kapısı her sabah 5 öğrenci için açılıyor. Bu okulda görev yapan öğretmen Melike Abalı ise yalnızca öğrencilerine okuma yazma öğretmekle kalmıyor, onların hayatlarına dokunarak geleceklerine ışık tutuyor. 2023 yılında Kömüryakan Köyü Aşağı Mahalle İlkokulu'na atanan ve köydeki görevinde dördüncü yılını geçiren Abalı, her sabah dolmuşla okuluna gidiyor. Okula ulaştığında sınıfın sobasını yakarak öğrencileri için sıcak bir ortam hazırlayan öğretmen, köy yaşamının zorluklarına rağmen mesleğini büyük bir sevgi ve özveriyle sürdürüyor.

"İlk günü hiç unutmadım"

Köy okuluna ilk geldiği günü anlatan Abalı, o gün yaşadığı heyecanı şu sözlerle dile getirdi:

"Okula geldiğim ilk günü çok iyi hatırlıyorum. Benim için hayatımın en önemli günlerinden biriydi. Bahçede durmuş, uzun uzun etrafa bakmıştım. Çünkü çok uzak ve bana yabancı bir yere gelmiştim. Her şeyi anlamaya, tanımaya çalışıyordum. Aklımda birçok soru vardı. Acaba çocuklar beni sevecek mi, ben onları sevecek miyim, anlaşabilecek miyiz? İlk kez sınıfa girdiğimde çocuklar da bana aynı merakla bakıyordu. Aslında hepimiz birbirimizi tanımaya çalışıyorduk."

"Önce yollarını, sonra insanlarını öğreniyorsunuz"

Aradan geçen yıllarla birlikte köyün ve köy halkının hayatının bir parçası haline geldiğini belirten Abalı, ilk günkü yabancılık duygusunun yerini aidiyete bıraktığını söyledi. Abalı, "Bugün o ilk günkü halimi düşündüğümde gülümsüyorum. Çünkü artık köye geldiğimde kimin hangi saatte ineğini otlatmaya götürdüğünü, kimin hangi saatte tarlaya gittiğini neredeyse dakika dakika biliyorum. İnsan bir yere böyle alışıyor galiba. Önce yollarını, sonra insanlarını öğreniyor. Bir süre sonra da kendisini oraya ait hissetmeye başlıyor" dedi.

5 öğrencisiyle bir aile oldu

Sadece 5 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, öğretmen ile öğrenciler arasında zamanla güçlü bir sevgi bağı oluştu. Öğrencileriyle neredeyse bir aile gibi olduklarını anlatan Abalı, "Sınıfımda sadece 5 öğrencim var. Aslında hepsi bana bir avuç içi kadar yakın. O kadar yakınız ki ders sırasında bazen bana 'öğretmenim' yerine 'anne' ya da 'baba' diye sesleniyorlar. Zamanla anladım ki aslında bizim de çocuklardan öğreneceğimiz çok fazla şey var. Onların temiz kalpleri, samimiyetleri ve sevgileri bana her gün yeni şeyler öğretiyor" ifadelerini kullandı.

Öğretmenin hikayesi belgesele de konu oldu

Öte yandan, Melike Abalı'nın köy okulundaki yaşamı ve öğrencileriyle kurduğu bağ, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 10 dakikalık belgesele de konu oldu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanan belgeselde, akademik eğitimin yanı sıra çocukların doğayla bağ kurmaları, paylaşmayı ve sorumluluk almayı öğrenmeleri ile "Yetkin ve Erdemli İnsan" yetiştirme anlayışı ele alındı.

Bir sobanın sıcaklığında büyüyen 5 hayal

Kömüryakan Köyü Aşağı Mahalle İlkokulu'nda her sabah yanan soba, yalnızca sınıfı değil, 5 öğrencinin geleceğe uzanan hayallerini de ısıtıyor. Bir öğretmenin fedakarlığıyla şekillenen bu küçük sınıfta, öğrenci sayısı az olsa da umutlar büyük. 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde Melike Abalı'nın hikayesi, Türkiye'nin dört bir yanında zorlu şartlara rağmen görevlerini özveriyle sürdüren köy öğretmenlerinin emeğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Çünkü bazen bir öğretmenin dokunduğu 5 küçük hayat, kocaman bir geleceğin başlangıcı olabiliyor.