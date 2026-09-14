Bursa’da yeni eğitim öğretim yılı başladı, Filistinli öğrencinin okul özlemi duygulandırdı

Bursa'da yeni eğitim öğretim yılı başladı. 2 bin 71 okulda 598 bin 863 öğrenci ve 40 bin 699 öğretmen ders başı yaparken, Bursa'daki İlköğretim Haftası programında konuşan 2024 yılında Türkiye'ye gelen Filistinli öğrenci Esil Keşta'nın, Gazze'de bıraktığı okuluna ve arkadaşlarına duyduğu özlemi anlatması duygu dolu anlar yaşattı.

Türkiye genelinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çaldı. Bursa'da da öğrenciler sabahın erken saatlerinde okullarının yolunu tutarken, yeni eğitim öğretim yılının açılışı Endez İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası programıyla gerçekleştirildi. Programa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mustafa Bakçepınar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa milletvekilleri, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yeni eğitim öğretim yılında Bursa genelinde 2 bin 71 okulda toplam 598 bin 863 öğrenci eğitim hayatına devam edecek. Kent genelinde 40 bin 699 öğretmen görev yapacak.

İlköğretim Haftası'nın, yalnızca yeni bir eğitim-öğretim yılının başlangıcı değil, çocukların geleceğine ve Türkiye'nin güçlü yarınlarına duyulan inancın da ifadesi olduğunu belirten Vali Erol Ayyıldız, "Çünkü bizler biliyoruz ki bir milletin en büyük gücü, bilgiyle donanmış, milli ve manevi değerlerini özümsemiş, düşünen, üreten ve çağın gerektirdiği becerilere sahip nesiller yetiştirmektir. Türkiye, eğitim alanında attığı kararlı adımlarla çocuklarımızın geleceğini hazırlayan bilgi ve becerinin yanı sıra sağlam bir karakter ve medeniyet kazandırmayı hedefleyen güçlü bir eğitim anlayışını sürdürmektedir. Bu anlamda Bursa, köklü tarihi, güçlü ekonomisi, üretim gücü, kültürel zenginliği ve yetişmiş insan kaynağı ile ülkemizin önde gelen şehirlerinden biridir. Bursa'nın güçlü yarınlarını inşa edecek olanlar ise bugün, şu anda sıralarında oturan sevgili çocuklarımızdır. Eğitim yalnızca okulda değil, ailede, çevrede ve toplumun bütününde şekillenen ortak bir süreçtir. Çocuklarımızın güçlü bir geleceğe hazırlanabilmesi için okul, aile ve toplumun aynı hedef etrafında buluşması ayrıca büyük önem taşımaktadır. Eğitime sunduğu değerli katkı için Bülent Endez'e ve değerli hanımefendiye ve diğer tüm haricseverlerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Unutmayınız ki sizlerin başarısı yalnızca kendi geleceğinizin değil Türkiye'nin geleceğinin de başarısıdır. Çocuklarımızın eğitimine yapılan her yatırım Türkiye'nin geleceğine yapılan en önemli, en değerli yatırımdır. Yeni eğitim öğretim yılının başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere Gazze'de, Filistin'de, dünyanın her yerindeki tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim yöneticilerimize, Bursa'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir yanda gönlü vatanında, hatıraları okulunda, özlemi Gazze'de kalan Filistinli bir evladımızın sesi, diğer yanda onun acısını kendi acısı bilen, dünyadaki bütün çocukların güvenle ve huzurla okullarına gidebildiği bir gelecek dileyen Türk evladımızın vicdanı" diye sözlerine başlayan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ise konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biri bize mazlum bir çocuğun hasretini hatırlattı, diğeri ise bu toprakların asırlardır taşıdığı merhamet, kardeşlik ve adalet anlayışını dile getirdi. Eğitim yalnızca ders kitaplarında, sınıflardan, sınavlardan ve diplomalardan ibaret değildir. Eğitim, farklı hayatları birbirine yaklaştıran, çocukların yüreğinde ortak duygulara yer açan güçlü bir bağdır. Bu milletin yarınlarını şekillendiren, sizlerin rehberliğinde yükselen Türkiye Yüzü'nün maarif modeli, sizlere emanet edilen her öğrenciyi bilgi sahibi kılan, o bilgiyi doğruya, iyiliğe ve insanlığa dönüştüren erdemli bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Değerli velilerimiz, eğitimde en büyük güçümüz, sizlerle kurduğumuz güçlü iş birliğidir. Okulun ve ailenin aynı istikamette yürüdüğü yerde çocuklarımız daha güvenli, daha sağlam ve daha mutlu bir gelecekle ilerleyecektir. Bu sorumluluk bilincine sahip nesiller Gazze başta olmak üzere dünyadaki tüm çocukların kendi okullarında korkusuzca huzur ve güven içinde yaşayabileceği bir geleceği inşa edebilirler."

Filistin'den 2024 yılında Türkiye'ye gelen ortaokul öğrencisi Esil Keşta ise, "Ben Filistinli bir çocuğum. Bugün ben de sizler gibi okula geldim. Çantam sırtımda, desteklerimde. Defterlerim önümde, öğretmenim karşımda. Burada okuyabiliyor, derslerime girebiliyor ve arkadaşlarımla aynı sıraları paylaşabiliyorum. Bunun için çok mutluyum. Ama okulun kapısından her girdiğinde aklıma Gazze'deki okulum geliyor. Filistin'de bıraktığım sınıfım, sıram, öğretmenim ve arkadaşlarım gözümün önünde canlanıyor. Burada okul zili çaldığında sınıfa girerken eski öğretmenim birazdan kapıdan içeri girecekmiş gibi hissediyorum. Burada yeni arkadaşlarım var. Birlikte oyun oynuyor, ders çalışıyor ve gülüyoruz. Ama bazen Filistin'deki arkadaşlarımı düşünüyorum. Acaba şimdi neredeler, acaba bir gün yeniden aynı okul bahçesinde birlikte koşabilecek miyiz? Ben vatanımdaki okulumu çok özledim. Koridorlarını, bahçesini, sınıfın penceresinden gördüğüm gökyüzünü, sırama oturup defterimi açmayı, öğretmenimin tahtaya yazdığı kelimeleri, arkadaşlarımla paylaştığım küçücük anları bile özledim. Bugün burada eğitimime devam ediyorum. Ama kalbimin bir parçası hala Filistin'deki okul sıramda oturuyor. En büyük dileğim bütün çocukların kendi vatanlarında, kendi okullarında olması" diye konuştu.

Bugün Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca çocuğun okullarına sevinçle başladığını belirten Eymen Kılıç da, "Ama dünyadaki bütün çocuklar bizim kadar şanslı değil. Gazze'deki çocukların da bizim gibi okullarına gidebilmelerini, kitaplarına kavuşmalarını ve yeniden gülümsemelerini tüm kalbimizle diliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından sunulan halk oyunları gösterileri büyük bir beğeni ile izlendi. Okulu eğitime kazandıran hayırsever Bülent Endez'e Bursa Valisi Erol Ayyıldız plaket takdim etti. Daha sonra ilk ders zilinin çalınmasıyla sınıflara geçildi.