Çocuklar için Yaz Okulu ve Şenlik - Son Dakika
Eğitim

Çocuklar için Yaz Okulu ve Şenlik

Çocuklar için Yaz Okulu ve Şenlik
07.08.2025 16:20
TÜRGEV'in düzenlediği yaz okulu ve şenlikte 180 çocuk eğlenceli etkinliklerle buluştu.

TÜRKİYE Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) Mevlanakapı'ndaki Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi (MEÇKAM) tarafından düzenlenen yaz okulu ve çocuk şenliği, 180 çocuk ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Program kapsamında 4-12 yaş grubundan 40 öğrenciye yönelik çeşitli atölye ve sosyal etkinlikler düzenlendi.

TÜRGEV İstanbul'un tarihi semti Mevlanakapı'ndaki Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi (MEÇKAM), kapılarını çocuklara açtı. Yaz boyunca süren programda, çocuklar hem yeni bilgiler öğrendi hem de birbirinden renkli etkinliklere katıldı.

Temmuz boyunca devam eden program ve 2 Ağustos'taki şenlik, 180 çocuk ile ailelerini bir araya getirdi.

HER YAŞA, HER İLGİYE GÖRE YAZ OKULU

MEÇKAM'ın yaz okulu, 4-6 ve 7-12 yaş gruplarına göre özel olarak hazırlandı. Sadece 40 öğrenciyle sınırlı bu özel programda, çocuklar atölyelerde yeni dostluklar kurdu.

ATÖLYELERLE HAYAL GÜCÜNÜ KEŞFETTİLER

Yaz boyunca tam 131 saat süren atölyeler; drama, bilim, sanat, değerler eğitimi, ekoloji, spor, kitap okuma, zihin sporları ve İngilizce konuşma gibi çok farklı alanlarda çocukları bir araya getirdi. Ayrıca kitap okuma, zihin sporları ve İngilizce konuşma etkinlikleriyle çocuklar, ilgi alanlarını genişletirken yeni kazanımlar elde etme şansı buldu. Çocuklar, etkinlikte sinema gösterimleri ve su savaşı gibi aktivitelere de katıldı.

TÜRGEV tarafından yapılan açıklamda şu bilgilere yer verildi:

"MEÇKAM'daki yaz okulunda çocuklar, sadece zihinlerini değil, kalplerini de büyüttü. Sıradan bir yaz kampının ötesine geçen programda, geleneksel oyunlardan eğlenceli grup aktivitelerine kadar pek çok interaktif etkinlik çocukları bekliyordu. Geleneksel oyunlardan grup çalışmalarına, interaktif etkinliklerden yeni kurulan dostluklara kadar her anı, çocukların sosyal ve duygusal gelişimini destekledi.

"2 Ağustos günü düzenlenen büyük çocuk şenliği, rengarenk balonlar ve çocuk sesleriyle MEÇKAM'ı bir bayram yerine çevirdi. 180 katılımcının coşkusuyla, şenlik uzun süre unutulmayacak bir gün olarak hafızalara kazındı.

"Çuval yarışından yumurta taşımaya, hızlı su taşıma ve engelli parkurdan hulahop oyunlarına kadar gün boyunca miniklerin enerjisi hiç düşmedi. Anne-çocuk yarışmaları, ailelerin de etkinliğin bir parçası olmasını sağladı. Palyaçolar, yüz boyama, tuval boyama ve sandalye kapmaca gibi atölyelerle çocuklar hem eğlendi hem de yeteneklerini sergiledi. Danslar, köpük oyunu ve ritmik aktiviteler ise günü adeta bir festivale dönüştürdü. Şenlikte dağıtılan sandviç, limonata, dondurma ve patlamış mısır ise çocukların gününü tatlandırdı. Herkes, dolu dolu eğlenceyle birlikte paylaşılan ikramların tadını çıkardı.

"TÜRGEV'in kütüphane temelli eğitim modeliyle çocuklar, bu yaz kitapların ve bilginin merkezinde yepyeni bir dünyaya adım attı. Ailelerin de sürece dahil olmasıyla çocuklar yalnızca öğrenmedi, aynı zamanda aileleriyle daha sıkı bağlar kurdu.

"Yaz okulu ve çocuk şenliği sayesinde MEÇKAM, katılan her çocuk ve aile için sıradan bir yaz tatilinden fazlası oldu. Eğitici ve eğlenceli bu deneyim, miniklerin hafızasında yer etti ve toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak yazıldı."

Kaynak: DHA

