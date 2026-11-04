Çukurova Üniversitesi arı ünitesi 250 kovanla eğitim ve araştırmaya hizmet ediyor

Adana'da Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesindeki Arıcılık Araştırma ve Uygulama Ünitesi'nde bulunan 250 kovanda bal üretimi yapılırken, ünite hem öğrencilerin uygulamalı eğitiminde hem de bilimsel araştırmalarda kullanılıyor.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Arıcılık Araştırma ve Uygulama Ünitesi, arıcılık alanında eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor. Ünitede bulunan 250 kovanda yıl boyunca bal üretimi gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin uygulamalı eğitimlerinde de kullanılan kovanlar, akademik çalışmalar ve bilimsel araştırmalar için de önemli bir uygulama alanı oluşturuyor. Ünitede 2026 yılında yaklaşık 1,5 ton bal üretimi gerçekleştirilirken, elde edilen ballar, üniversitenin çiftliklerinde bulunan satış noktalarında vatandaşların beğenisine sunuluyor.

"Eğitim ve öğretimin yanı sıra bilimsel araştırmalar da yapıyoruz"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Mikail Baylan, "Arılara sadece bal üretimi gözüyle bakıyoruz fakat arı ürünleri tıpta insan sağlığı ve hastalıklar için kullanılıyor. Bal, polen, arı sütü ve arı zehri gibi ürünler tıpta kullanılıyor. Burada 250 adet kovanımız var. Eğitim ve öğretimin yanı sıra bilimsel araştırmalarda yapıyoruz. Asıl amacımız ticari bir üretim değil. Bölgemizin ihtiyacı doğrultusunda bal üretimi yapıyoruz" dedi.

"Adana bölgesi, bal üretiminde Türkiye'de 2'nci"

Baylan bu sene bal üretiminin kovan başına 5 kilogram olduğunu kaydederek, "Göçer arıcılık yaptığımız dönemlerde 20 kilogramı geçtiğimiz dönemler olmuştu. Türkiye'nin 2025 yılı ortalaması 11 kilogram. Adana'nın ortalaması ise 23 kilogram. Adana bölgesi, bal üretiminde Türkiye'de 2'nci sırada. Buranın önceliği ticaret değil, araştırma ve uygulama olduğu için öğrencilerimizin eğitimi ve nitelikli bal üretimi ön planda. Bu sene biz 1.5 tona yakın bal ürettik. Bu balları üniversitemizin çiftliklerinde bulunan satış noktalarında satıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hem eğlenerek hem öğrenerek vakit geçiriyoruz"

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğrencisi 3. sınıf öğrencisi Canberk Cavlak, teorik eğitimlerle arıcılık öğrendiklerini dile getirerek, "Son 5 haftamızı uygulamalı şekilde burada geçiriyoruz. Burada arı kovanlarını beslemeyi, kovan düzenini, arıları beslemeyi öğreniyoruz. Hem eğlenerek hem öğrenerek vakit geçiriyoruz. Arıların düzenini, nasıl beslendiklerini, nasıl ürediklerini bizzat görerek, takip ederek öğreniyoruz. Çok eğlenceli bir alan. Arıcılık kıyafetini giymek bile bana keyif veriyor" diye konuştu.

"Hem mesleki hem hobi olarak güzel bir alan"

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü lisans öğrencisi Özlem Kırpık ise arıcılık bölümünün keyifli olduğunu aktararak, "Bahar döneminde olduğumuz için arıları şu an kışa hazırlıyoruz. Burada arıları beslemeyi, onlardan nasıl daha fazla verim ve ürün alabileceğimizi öğreniyoruz. Benim için hem mesleki hem hobi olarak güzel bir alan. Bu nedenle severek yapıyorum" dedi.