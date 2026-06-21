Diyarbakır\'da AYT Heyecanı

DİYARBAKIR'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Adaylar sınav salonlarında ter dökerken, ailelerin okul önlerindeki heyecanlı bekleyişi sürdü.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS'nin ikinci oturumu AYT, başladı. Adayların sürekli isimlerini karıştırdığı Yeni Diyarbakır Anadolu Lisesi ve Diyarbakır Anadolu Lisesi'nde, sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte okulların önlerine gelen adaylar, kimlik ve güvenlik kontrollerinin ardından salonlara giriş yaptı. Sınav başlamadan önce okul avlusundan dışarıya alınan aileler ise çocuklarının başarısı için dualar okuyarak bekleyişe geçti.

'ÇOCUKLARIMIZDAN DAHA HEYECANLIYIZ'

Emekli Mehmet Şahin (60), "Kızımı sınava getirdim. Bütün gençlere, çocuklara başarılar diliyoruz. Kimsenin emeği boşa çıkmaz inşallah. Bütün anne ve babaların zaten herkesin desteği vardır çocuklarına. Onun için Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın inşallah. Kızımız özellikle sağlıkçı olmak istiyor. Tıp kazanmak istiyordu. Geçen sene girdi, gelmedi. Bu sene tekrar aynı şekilde tekerrür edecek. Bakalım kısmet. Bir baba olarak dışarıda aynı desteği vermeye çalışıyoruz ama biz onlardan daha heyecanlıyız. Babalar, anneler, aileler hepsi daha heyecanlı. Bugün hem torunla hem hanımla beraber geldik. Destek olmaya çalışıyoruz. Moral motivasyon vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'HER ZAMAN KARDEŞİMİN YANINDAYIM'

Dilan Şafak (25) ise "Kardeşime destek olmak amacıyla geldim buraya. Kardeşim 1 yıl boyunca emek verdi. Zaten mezun yılıydı. Çok fazla çalıştı. Çok destek olduk. Umarım istediği gibi olur. Kardeşim sağlık bölümü istiyor ama aklında tam bir şey yok. Diş hekimliği de olabilir, eczacılık olabilir, hemşirelik olabilir. Bakalım, puana göre konuşmak daha iyi olur. Emek verdi, uğraştı. Biz de ailece destek olduk. Her zaman kardeşimin yanındayım. Umarım istediği gibi olur. Çok heyecanlıyız" dedi.