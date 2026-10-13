Diyarbakır\'da öğrencilere afet farkındalık eğitimi ve deprem tatbikatı yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında öğrenci ve öğretmenlere yönelik yangın eğitimi, afet farkındalık eğitimi ve deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla Yenişehir İlkokulunda afet eğitimi düzenlendi. Öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı programda yangın eğitimi, afet farkındalık eğitimi ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında öğrencilere afetlerle mücadele, deprem anında yapılması gerekenler, acil tahliye uygulamaları ve yangına ilk müdahale konularında uygulamalı bilgiler verildi. Eğitimin ardından sirenlerin çalışmasıyla sınıfları güvenli şekilde tahliye ederek okul bahçesinde toplanan öğretmen ve öğrencilere, yangın tüpü kullanılarak muhtemel yangınlara müdahale yöntemleri gösterildi.

Afetlere karşı bilinçli hareket etmenin önemi vurgulandı

Eğitimde, afet öncesinde hazırlıklı olmanın ve afet sırasında doğru davranışlarda bulunmanın can kayıplarını ve maddi zararları azaltmadaki önemine dikkat çekildi. Afet farkındalık eğitimleriyle vatandaşların afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilinçlendirilmesi ve acil durumlara karşı hazırlık düzeylerinin artırılması hedefleniyor.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Azad Yıldız'ın da katılım sağladığı eğitimlerin ardından öğretmen ve öğrencilere afet farkındalığı ile ilgili bilgi içeren broşürler dağıtıldı.

Eğitimler diğer okullarda da sürecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumda afet bilincini yaygınlaştırmak, çocukların ve eğitimcilerin afetlere karşı hazırlığını güçlendirmek ve daha güvenli bir kent oluşturmak amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürecek. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde yürütülen afet farkındalık eğitimlerinin, önümüzdeki günlerde farklı okullarda da devam edilecek.