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Eğitim

EUA Genel Kurulu 2026'da İstanbul'da

EUA Genel Kurulu 2026\'da İstanbul\'da

EUA Genel Kurulu, Nisan 2026'da Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde Türkiye'de gerçekleştirilecek.

05.05.2025 10:35
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Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Genel Kurulu, 16-17 Nisan 2026'da Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, İsviçre ve Portekiz gibi 50'den fazla ülkeden 850'yi aşkın üniversitenin üye olduğu Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Genel Kurulu'nun 2026 yılında Türkiye'de gerçekleştirilecek olması, ülkemizin bilim ve eğitim alanındaki küresel entegrasyonunun her geçen gün daha da güçlendiğinin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Üniversitelerarası iş birliğini teşvik etmek ve yükseköğretim sistemini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüten Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA), genel kurulda Avrupa'nın seçkin üniversitelerinin rektörlerini, akademisyenlerini ve eğitim politikacılarını bir araya getirerek yükseköğretimdeki güncel konuları tartışıyor ve stratejik kararlar alıyor.

'GENÇ AKADEMİSYENLER VE ÖĞRENCİLER İÇİN EŞSİZ BİR FIRSAT'

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, EUA Genel Kurulu'na Türkiye'nin ev sahipliği yapmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Türkiye, son yıllarda yükseköğretimde uluslararası iş birliklerini güçlendiren önemli adımlar atmaktadır. EUA Genel Kurulu'nun İstanbul'da düzenlenecek olması, ülkemizin bu alandaki yükselişinin bir göstergesidir. Bu organizasyon, genç akademisyenler ve öğrenciler için eşsiz bir fırsat sunuyor. Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen üniversite yöneticileri ve bilim insanlarıyla etkileşim kurmak, yeni araştırma projelerine kapı aralayacaktır. İstanbul, tarih boyunca bilim, sanat ve kültürün merkezi olmuştur. Avrupa ve Asya'yı birleştiren bu eşsiz şehir, uluslararası akademik topluluk için büyük bir ilgi odağıdır. EUA Genel Kurulu'nun burada düzenlenmesi, İstanbul'un dünya akademisine katkısını daha da güçlendirecektir.

"Yeditepe Üniversitesi olarak, Türkiye'nin bilimsel gücünü dünyaya tanıtmayı ve Avrupa'daki akademik topluluklarla daha da güçlü bağlar kurmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana uluslararası iş birliklerini öncelikli hedeflerimizden biri olarak gördük ve Avrupa'daki birçok üniversite ile akademik ortaklıklar geliştirdik. EUA Genel Kurulu'na ev sahipliği yaparak, bu iş birliklerini daha da ileriye taşıyacak ve Türkiye'deki yükseköğretim sistemine önemli katkılarda bulunacağız."

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "EUA Genel Kurulu'nun İstanbul'da yapılması, sadece akademik açıdan değil, ekonomik ve kültürel açıdan da Türkiye için önemli kazanımlar sağlayacak. Avrupa'nın farklı ülkelerinden yüzlerce rektör, akademisyen ve eğitim politikacısı bu organizasyon için İstanbul'a gelecek. Bu süreçte, Türkiye'nin akademik potansiyelini ve bilimsel çalışmalarını tanıtma fırsatı da değerlendirilecek. Ayrıca, üniversiteler arası ortak projeler geliştirilmesi, akademik değişim programlarının güçlendirilmesi ve araştırma fonlarının artırılması gibi önemli birçok konuda yeni iş birliklerinin temelleri atılacak" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim EUA Genel Kurulu 2026'da İstanbul'da - Son Dakika

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