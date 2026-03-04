Fatma öğretmen cinayetinin şoku sürerken okul basıp el kadar çocuğu dövdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatma öğretmen cinayetinin şoku sürerken okul basıp el kadar çocuğu dövdü

Haberin Videosunu İzleyin
Fatma öğretmen cinayetinin şoku sürerken okul basıp el kadar çocuğu dövdü
04.03.2026 12:13  Güncelleme: 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fatma öğretmen cinayetinin şoku sürerken okul basıp el kadar çocuğu dövdü
Haber Videosu

Türkiye, İstanbul Çekmeköy'de lise öğrencisi tarafından öldürülen biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in yasını tutarken, eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarına bir yenisi Van'dan eklendi. Kentte bir ilkokulda çocuğunun gözüne cisim geldiğini iddia eden bir veli okula gelerek küçük yaştaki bir öğrenciyi tekme ve tokatla darbetti.

Öğretmen Fatma Nur Çelik cinayetinin ardından eğitim kurumlarındaki güvenlik tartışmaları gündemdeyken, Van'dan gelen görüntü akıl alır cinsten değil.

ÇOCUK KAVGASINA VELİ MÜDAHALESİ

İddiaya göre olay, Van'daki bir ilkokulda iki öğrenci arasında çıkan tartışmayla başladı. Öğrenciler arasındaki kavga sırasında bir çocuğun gözüne cisim isabet ettiği öne sürüldü. Durumu öğrenen öğrenci velisi, öfkeyle okula gelerek olayın sorumlusu olduğunu düşündüğü öğrenciyi aradı.

Fatma öğretmen cinayetinin şoku sürerken okul basıp el kadar çocuğu dövdü

KÜÇÜK ÖĞRENCİYİ DARBEDİYORDU

Okulun içine giren veli, çocuğuna cisim attığını iddia ettiği küçük yaştaki öğrenciyi bularak tekme ve tokatla darbetmeye başladı.

Fatma öğretmen cinayetinin şoku sürerken okul basıp el kadar çocuğu dövdü

Şiddete kayıtsız kalmayan bir kız öğrenci, araya girerek darbedilen çocuğu korumaya çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Çekmeköy, İstanbul, Güvenlik, Türkiye, Eğitim, Hukuk, Van, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Fatma öğretmen cinayetinin şoku sürerken okul basıp el kadar çocuğu dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Levent Ali Levent :
    Armut dibine düşer derler de hıyar nereye düşer söylemezler! 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Avşar Ahmet Avşar:
    Nasıl bir ülke nasıl bir toplum olduk biz yazık çok yazık .. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
ABD ve İsrail’e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun ABD ve İsrail'e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Türk futbolunun bittiğinin özeti Türk futbolunun bittiğinin özeti
Trump’ın İran’a savaş başlatması sonrası herkes aynı soruyu soruyor Trump'ın İran'a savaş başlatması sonrası herkes aynı soruyu soruyor
Dünyaca ünlü golcü İran’da savaşacak mı Beklenen açıklama geldi Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi
Süper Lig’de fikstür açıklandı: 2 kritik maç ertelendi Süper Lig'de fikstür açıklandı: 2 kritik maç ertelendi
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar

11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
11:52
Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı
Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı
11:42
Gözler hükümette Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
Gözler hükümette! Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
11:32
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump’ın tehdidine olay yanıt
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump'ın tehdidine olay yanıt
11:19
Fenerbahçe’de deprem Kupadan da elenebilirler
Fenerbahçe'de deprem! Kupadan da elenebilirler
10:57
Savaş ülke borsasını çökertti 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Savaş ülke borsasını çökertti! 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
10:56
Tedesco’dan Fener taraftarını yıkan haber
Tedesco'dan Fener taraftarını yıkan haber
10:56
İsrail, Tahran’ın doğusuna saldırıyor Şiddetli patlama oldu
İsrail, Tahran'ın doğusuna saldırıyor! Şiddetli patlama oldu
10:35
Trump: İran’ın cephanesi tükendi, çatışmalar birkaç gün içinde sona erebilir
Trump: İran'ın cephanesi tükendi, çatışmalar birkaç gün içinde sona erebilir
10:27
Yanlış duymadınız Bu görüntüyü paylaşan bir ülkenin devlet başkanı
Yanlış duymadınız! Bu görüntüyü paylaşan bir ülkenin devlet başkanı
10:16
Savaşı başlatan telefon Her şey Netanyahu’nun tek sözü ile başlamış
Savaşı başlatan telefon! Her şey Netanyahu'nun tek sözü ile başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 12:32:50. #7.13#
SON DAKİKA: Fatma öğretmen cinayetinin şoku sürerken okul basıp el kadar çocuğu dövdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.