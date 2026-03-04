Fatma öğretmen cinayetinin şoku sürerken okul basıp el kadar çocuğu dövdü

Öğretmen Fatma Nur Çelik cinayetinin ardından eğitim kurumlarındaki güvenlik tartışmaları gündemdeyken, Van'dan gelen görüntü akıl alır cinsten değil.

ÇOCUK KAVGASINA VELİ MÜDAHALESİ

İddiaya göre olay, Van'daki bir ilkokulda iki öğrenci arasında çıkan tartışmayla başladı. Öğrenciler arasındaki kavga sırasında bir çocuğun gözüne cisim isabet ettiği öne sürüldü. Durumu öğrenen öğrenci velisi, öfkeyle okula gelerek olayın sorumlusu olduğunu düşündüğü öğrenciyi aradı.

KÜÇÜK ÖĞRENCİYİ DARBEDİYORDU

Okulun içine giren veli, çocuğuna cisim attığını iddia ettiği küçük yaştaki öğrenciyi bularak tekme ve tokatla darbetmeye başladı.

Şiddete kayıtsız kalmayan bir kız öğrenci, araya girerek darbedilen çocuğu korumaya çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.



