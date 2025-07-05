Güzel İşler Fabrikası Yaz Okulu Başlıyor - Son Dakika
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Eğitim

Güzel İşler Fabrikası Yaz Okulu Başlıyor

Güzel İşler Fabrikası Yaz Okulu Başlıyor
05.07.2025 13:29
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GİF Yaz Okulu, gençlere değer odaklı eğitim ve çok boyutlu öğrenme deneyimi sunuyor.

TÜRKİYE Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından kurulan ve gençlerin değer temelli üretimle buluştuğu bir sosyal gelişim platformu olan Güzel İşler Fabrikası (GİF), bu yıl da yaz dönemini gençlerle dolu dolu geçirmeye hazırlanıyor.

'GİF Yaz Okulu'25', 1 Ağustos'a kadar İstanbul'daki GİF yerleşkelerinde ortaokul ve lise düzeyindeki genç kız öğrencilerle yeniden buluşuyor. Program, sadece bir yaz okulu değil, aynı zamanda değer odaklı eğitim yaklaşımıyla sanat, düşünce, toplumsal sorumluluk ve kişisel gelişimi harmanlayan çok boyutlu bir öğrenme deneyimi sunuyor.

İKİ YAŞ GRUBU, İKİ FARKLI KAMPÜS

TÜRGEV bünyesinde yer alan GİF Safveti Paşa ve GİF Vezneciler yerleşkelerinde yürütülen program, yaş gruplarına göre yapılandırıldı. Ortaokul grubu GİF Safveti Paşa'da, lise grubu ise GİF Vezneciler'de eğitim alıyor. Haftanın dört günü (Salı–Cuma), 10.00–16.00 saatleri arasında gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılar hem kuramsal bilgilerle hem de uygulamalı içeriklerle kendilerini ifade etme ve geliştirme fırsatı yakalıyor.

DEĞERLERLE ZENGİNLEŞEN, DİSİPLİNLERLE BÜTÜNLEŞEN EĞİTİM

GİF Yaz Okulu, geleneksel yaz kurslarından farklı olarak disiplinlerarası bir yaklaşımla tasarlandı. Her bir içerik başlığı, gençlerin farklı alanlardaki potansiyellerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini hedefliyor:

Sanat ve El Becerileri: Tahta baskı, kolaj, İslami geometrik desenler, iğne-iplik çalışmaları ve mutfak atölyeleri

Edebiyat ve Yazarlık: "Yazar Olacak Çocuklar", "Edebiyat Bize Ne Söyler?" temalı yazma ve okuma atölyeleri

Felsefe ve Sosyal Gelişim: Çocuklar için felsefe (P4C), kendilik serüveni, sosyal beceri eğitimleri

Toplumsal Katılım ve Değerler: Zarafet eğitimi, gönüllülük istasyonu, değerler eğitimi

Tarih ve Medeniyet Bilinci: Kudüs anlatımları ve İslam Bilim Tarihi Müzesi gezisi

GİF, sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda üretim, sorumluluk, özgüven ve estetik bakış kazandırmayı amaçlıyor. GİF Yaz Okulu da bu vizyon doğrultusunda, gençlerin akademik başarılarının ötesine geçerek çok yönlü gelişimlerine katkı sunuyor. Katılımcılar hem bireysel yeteneklerini keşfediyor hem de toplumsal meseleler karşısında bilinçli, duyarlı bireyler olarak yetişiyor. TÜRGEV, gençlerin yaz tatilini sadece dinlenme değil, değer üretme, düşünme ve ilham alma fırsatına dönüştürmeyi sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Eğitim, Sanat, Yaşam, Son Dakika

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