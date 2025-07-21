Hakkında soruşturma açılan 29 kişi kim? Bakan Tekin, "Aralarında polisler de var" diyerek açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programında Ankara'daki medya temsilcileriyle bir araya geldi. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur'un da katıldığı programın bir numaralı gündem maddesi LGS sorularının sızdırıldığı iddiasıydı.

"NOT ORTALAMALARI 100'E YAKIN"

LGS'de 719 öğrencinin tam puan almasının şaibeli olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddeden Bakan Tekin, bu öğrencilerin okul başarı puanlarının da sınav sonuçlarıyla uyumlu olduğunu vurguladı. "Tam puan alan öğrencilerin not ortalamaları 100'e yakın" diyen Bakan Tekin, "719 öğrenci, 66 il ve 211 ilçede bulunan 544 farklı okuldan geldi. Bu öğrencilerin yüzde 9'u imam hatip ortaokullarından mezun" ifadelerine yer verdi.

DİYARBAKIR'DAKİ PDF GÖRÜNTÜSÜ İDDİASI

Diyarbakır'da bir öğretmenin sınav kitapçığını sınav öncesi PDF olarak paylaştığı iddialarını da yanıtlayan Tekin, bunun sınav günü çekilmiş bir görüntü olduğunu ve herhangi bir sızdırma söz konusu olmadığını söyledi. "O gün ülke genelinde 55 kural ihlali bildirimi yapıldı, bu olay da onlardan biri. Aynı gün soruşturma başlattık" diyen Tekin, söz konusu öğretmenin sınav esnasında sınava katılmayan bir öğrencinin kitapçığından fotoğraf çektiğini, bu görüntüleri daha sonra dört dershane öğretmeniyle paylaştığını belirtti.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILANLAR KİM?

Konuyla ilgili 29 kişi hakkında soruşturma başlatılmasına da açıklık getiren Bakan Tekin, "Olayın, ilgili genel müdürlüğümüz tarafından Diyarbakır'a bildirilmesiyle birlikte valilik harekete geçti. 29 kişi hakkında soruşturma açıldığını söyledik ama bu 29 kişinin öğretmen olduğunu demedik. Bu bir silsile... Bu silsilenin içinde farklı kamusal görevde olan kişiler var. Polis memurları da var, öğretmen dışındaki hizmetli personel de var, öğretmen de var, okul yöneticisi de var. Şimdi o arkadaşlarımın hepsi soruşturmanın selameti açısından valilik tarafından görevden uzaklaştırılmış durumda... İdari soruşturma açısından bakanlık değerlendirecek, adli soruşturma açısından da adli merciler herhangi bir suç unsuru olup olmadığına karar verecekler" dedi.

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜNÜN GÖREVDEN ALINMASI

Bakan Tekin, Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk'ün görevden alınmasına ilişkin kamuoyunda artan "LGS'deki usulsüzlük iddialarıyla bağlantılı" söylentilerine de açıklık getirdi. Bakan Tekin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bakanlığı iyi niyetle yakından takip edenler varsa bunun gerekçesini anlamış olmaları gerekiyor. Bir kere Milli Eğitim Bakanlığı'nda Bilgi İşlem'le ilgili iki tane genel müdürlüğümüz var. Sınavları ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürü yapar. Sınavların uygulanışıyla ilgili bu iki genel müdürlüğün hiçbir inisiyatifi yetkisi yoktur.

"BU ESNADA BİR SÜRÜ MÜDÜR DEĞİŞTİRDİK"

Daha önce eğitimde yapay zeka kullanımıyla, bu alanda çalışmış bir akademisyen arkadaşımızı oraya getireceğimizi söylemiştik. Özgür Bey arkadaşımızı ben akşam davet ettim. Biz hiç bu konuyla bağlantısının kurulacağını tahmin bile edemedik. Biz bir sürü müdür değiştirdik bu esnada. Bunlar hep bununla mı alakalı?

"ONU BAŞKA BİR POZİSYONDA DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Kendisini yeni bir görev atamadık. Havuzda bakan danışmanı olarak devam edecek göreve. Dokuz yıldır aynı işi yapan bir kişi de kurumsal körlük dediğimiz bir şey oluştu. Kendisiyle de daha dün sabah mesajlaştık, haberleştik. Hiçbir problemimiz yok. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir kardeşim. Mutlaka başka pozisyonda değerlendireceğiz onu biz."