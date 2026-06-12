İstanbul EdUnion Forum 2026 Başlıyor - Son Dakika
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İstanbul EdUnion Forum 2026 Başlıyor

İstanbul EdUnion Forum 2026 Başlıyor
12.06.2026 15:15
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Eğitim-Bir-Sen, 16-17 Haziran'da İstanbul'da küresel eğitim ve emek sorunlarını tartışacak.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından sendikacı liderlerin katılım sağlayacağı "İstanbul EdUnion Forum", 16-17 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Eğitim-Bir-Sen, dünyanın dört bir yanından sendikacı liderleri eğitimde küresel dayanışmanın yeni platformu "İstanbul EdUnion Forum 2026"da buluşturuyor. "Küresel Belirsizlikler Çağında Eğitim ve Emek: Ortak Sorunlar, Ortak Çözümler" temasıyla düzenlenecek "İstanbul EdUnion Forum 2026", 16-17 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenecek uluslararası forumda, eğitim ve emek alanındaki küresel sorunlara ortak akıl ve ortak irade ile çözüm aranacak.

Küresel belirsizlikler karşısında uluslararası dayanışma imkanlarının, sendikal iş birliğinin ve tecrübe paylaşımının ele alınacağı foruma, 55 ülkeden 67 eğitim sendikası ile 1 uluslararası ve 2 bölgesel eğitim örgütünden toplam 132 sendikacı lider katılacak. İki gün sürecek forum boyunca, krizlerin şekillendirdiği yeni küresel ortamda eğitim ve emeğin dönüşümü değerlendirilecek.

Eğitim-Bir-Sen'in 2015 yılından bu yana yürüttüğü uluslararası çalışmalar kapsamında, 100'ü aşkın ülkeden sendikalarla iş birliği zemininde bir araya gelindi. Eğitim-Bir-Sen, farklı ülkelerden eğitim sendikalarını Türkiye'de buluşturarak adalet, barış, emek ve eğitim ekseninde daha güçlü bir uluslararası diyalog zemininin oluşmasına katkıda bulunacak.

Aynı vizyonla 2018 yılında I. Uluslararası "Küreselleşme, Eğitim ve Sendikalar" Sempozyumu, 2022 yılında ise II. Uluslararası "Krizlerin Gölgesinde Eğitimin ve Emeğin Geleceği" Sempozyumu'nu düzenleyen Eğitim-Bir-Sen, bu sempozyumlarda dünyanın dört bir yanından eğitim sendikalarını bir araya getirdi. Katılımcılar, belirlenen temalar etrafında değerlendirmelerde bulunarak ortak bildiriler yayımladı.

Bu yıl itibarıyla uluslararası çalışmalarını bir adım ileri taşıyarak İstanbul EdUnion Forum çatısı altında markalaştırmayı hedefleyen Eğitim-Bir-Sen, forum kapsamında eğitimcilerin küresel dayanışma platformu olarak yapılandırılan İstanbul EdUnion Forum 2026'nın logosunu da ilk kez tanıtacak. Bu yılki uluslararası buluşmanın teması ise "Küresel Belirsizlikler Çağında Eğitim ve Emek: Ortak Sorunlar, Ortak Çözümler" olacak.

Açılış 16 Haziran'da yapılacak

İstanbul EdUnion Forum 2026'nın açılış töreni, 16 Haziran 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. İstanbul EdUnion Forum 2026, 17 Haziran'da tüm katılımcıların katkısıyla hazırlanacak sonuç bildirgesinin kamuoyuna duyurulmasıyla sona erecek. Bildirgede, forum boyunca panellerde ve çalıştaylarda dile getirilen tespitler, ortak çözüm önerileri ve küresel dayanışma çağrısı yer alacak.

Forumun ikinci gününde 2 panel ve 6 eş zamanlı çalıştay düzenlenecek. Forumun ilk paneli, "Krizler Kıskacında Dünya: Eğitim ve Emeğin Yeni Paradigması" başlığıyla düzenlenecek. Panelde savaşlar, zorunlu göç ve siyasi istikrarsızlıkların eğitim sistemleri ile çalışma hayatı üzerindeki yıkıcı etkileri ele alınacak. "Belirsizlikten Güvene: Küresel Dayanışma ve Ortak Çözüm Yolları" temalı ikinci panelde ise sorunların küreselliğine vurgu yapılarak uluslararası örgütlerin ve sivil toplumun çözüm kapasitesi tartışmaya açılacak. Katılımcılar, küresel ortak sorunlar için ortak akıl ve küresel dayanışma perspektifiyle çözüm yolları arayacak.

İngilizce, Fransızca ve Arapça dillerinde düzenlenecek çalıştaylarda; savaş ve göç kıskacında eğitim, dijital devrim ve yapay zeka, küresel yoksulluk, açlıkla mücadelede eğitimin rolü, kadın emeği ve çalışma hayatı, engelsiz eğitim ve istihdam, eğitimde güvencesiz istihdam ile sendikal hakların korunması başlıkları ele alınacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

İstanbul, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İstanbul EdUnion Forum 2026 Başlıyor - Son Dakika

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