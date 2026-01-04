İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular - Son Dakika
Eğitim

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular

İzmir Ekonomi Üniversitesi\'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
04.01.2026 20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kız öğrencilerin izinsiz şekilde hedef alındığı bir internet sitesi büyük tepkiye neden oldu. Sitede 2001'den beri kayıtlı olan kız öğrencilerin 'en güzel / en çirkin' gibi başlıklar altında oylamaya açıldığı ve fotoğrafları ile öğrenci numaralarının rızaları olmadan paylaşıldığı iddia edildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kız öğrencilerin izinsiz şekilde hedef alındığı bir internet sitesinin ortaya çıkması, üniversite kampüsünde ve sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Söz konusu sitede 2001'den beri kayıtlı olan kız öğrencilerin "en güzel/ en çirkin" gibi başlıklar altında oylamaya açıldığı, fotoğrafları ile öğrenci numaralarının rızaları olmadan paylaşıldığı iddia edildi.

Ege'ye Bakış sitesinin haberine göre, üniversite öğrencileri kız öğrencilere ait kişisel verilerin izinsiz şekilde kullanılmasının bir şaka ya da eğlence olarak görülemeyeceğini belirterek, olayın açık bir kişisel veri ihlali ve siber şiddet niteliği taşıdığını vurguladı.

"HANGİ BİLGİLERE ERİŞİLDİĞİ BİLİNMİYOR"

Öğrenciler, en büyük endişelerinin siteyi hazırlayan kişi ya da kişilerin hangi kişisel bilgilere eriştiğinin bilinmemesi olduğunu ifade etti. Bu durumun yalnızca hedef alınan öğrencileri değil, tüm üniversite topluluğunu tedirgin ettiğine dikkat çekildi.

SOSYAL MEDYADA ORTAK ÇAĞRI

Olayın duyulmasının ardından çok sayıda öğrenci sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. Paylaşımlarda, söz konusu siteye girilmemesi, oy verilmemesi ve tıklama yoluyla içeriğin yayılmasına katkı sağlanmaması istendi. Öğrenciler, ekran görüntüsü paylaşmanın dahi siber şiddeti beslediğine dikkat çekti.

"NORMALLEŞTİRİLEMEZ"

Üniversite öğrencileri, yaşananların normalleştirilemeyeceğini vurgulayarak yetkililere çağrıda bulundu. Olayın ivedilikle incelenmesi, sorumlular hakkında işlem başlatılması ve üniversite yönetimi ile ilgili kurumların kamuoyunu bilgilendirmesi talep edildi.

SİTE KAPATILDI, AÇIKLAMA BIRAKILDI

Bir süre erişime kapalı kalan siteye daha sonra girilmek istendiğinde, sitenin kapatıldığı ve fotoğrafların silindiğini belirten bir mesajla karşılaşıldı. Sitede yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Veda ve Helallik

Kırdıysam, bilmeden incittiysem veya üzerinizde bir hakkım kalmışsa; niyetim okuldaki siber güvenlik zafiyetine dikkat çekmekti.

Kimseyi bilerek rahatsız edecek bir davranışta bulunmak istemedim. Yaşananlar için çok özür dilerim. Bütün dosyaları kalıcı olarak sildim.

Benim sizin üzerinizde hardal tanesi kadar hakkım varsa helal olsun.

Siz de hakkınızı helal edin."

TEPKİLER SÜRÜYOR

Öğrenciler, sitenin kapatılmış olmasının yaşanan ihlali ortadan kaldırmadığını belirterek, benzer olayların tekrar yaşanmaması için caydırıcı ve önleyici adımların atılmasını istedi.

Teknoloji, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

