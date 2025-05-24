Kars'ta 7. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Eğitim

Kars'ta 7. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Başladı

Kars\'ta 7. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Başladı
24.05.2025 14:19
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Kars'ta 81 il ve KKTC'den 820 öğrenci katıldı, 2 gün sürecek turnuva heyecanı başladı.

TÜRKİYE'nin 81 ili ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen 820 öğrencinin katıldığı 7'nci Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Türkiye Şampiyonası, Kars'ta başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kars Valiliği, Kars Belediyesi ve Kafkas Üniversitesi katkılarıyla Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Türkiye Şampiyonası, İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda açılış töreniyle başladı. 2 gün sürecek finallerde abluka, pentagon, motif, equlibrio, küre, kulami, mangala oyun kategorilerinde ilk ve ortaokulu seviyesinde 820 öğrenci yarışacak.

'EN YÜKSEK KATILIMA KAVUŞTUK'

TAZOF Başkanı Şaban Kurt, geçen yıl Kars'ta düzenlenen il turnuvasına katıldığını belirterek, "Kars il turnuvasından çok etkilendim. Düzenden, tarzdan, hakemlerimizin ilgisinden tutun da öğrencilerimizin davranışına kadar, elbette ki birçok ilde bunun örnekleri vardır ama Kars'ta ben hakemlerimizin giyimlerine bile şaşırdım açıkçası. İşte o gün burada Kars'ta neden olmasın diye düşünmeye başladık. Emek Kars'ı yakın etti bize, gülle karşılanmak Kars'ı yakın etti bize, kardeşlik, dostluk, o sıcaklık ve bu güzel ev sahipliği Kars'ı yakın etti bize. Edirne'ye, İzmir'e, Antalya'ya, Konya'ya yakın etti ve 7'nci Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Türkiye Şampiyonası'na tam 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti katıldı, en yüksek katılıma kavuştuk" dedi.

'ÖĞRENCİ GÖNDERMEYEN BİR İLDİ'

Kars'ın şampiyonaya ev sahipliği yapmasından memnun olduğunu ifade eden Kars Valisi Ziya Polat da "Bu yolculuk kısa bir yolculuk olmadı. Uzun bir yolculuktu. 1,5 sene önce akıl zeka oyunlarına başlama hedefiyle KAFKAS projemize başladığımızda böyle olacağını tahmin etmemiştik. Evet, bir hayal kurmuştuk, güzel bir hayal. Bu hayalin buraya geleceğini umut etmemiştik. Bu yolda çok yorulduk. Ama bu şehir 1,5 sene önce akıl zeka oyunlarında sıfırdı. Hiçbir sınıfı, kursu olmayan, Türkiye şampiyonasına yarışmacı, öğrenci göndermeyen bir ildi. 81 ilin katıldığı şampiyonada Kars yoktu. Şimdi onlarca öğrencisi var ve Türkiye şampiyonasını ağırlayan bir il olduk" diye konuştu.

'İLK DEFA BÖYLE BİR YARIŞMAYA KATILIYORUM'

KKTC'den gelen 7'nci sınıf öğrencisi Azra Sayıalioğlu (12), "Hepimiz çok heyecanlıyız, burada olduğumuz için çok mutluyuz. Burada bizleri ağırlayan herkese çok teşekkür ederiz. İnşallah burada güzel bir derece alırız. Çünkü ilk defa böyle bir yarışmaya katılıyorum. Aslında kulami oyununu çok uzun süredir oynamıyorum ama hızlıca öğrendim ve buralara kadar geldiğim için çok mutluyum" dedi. Turnuvaya ev sahipliği yapan Kars'ın yarışmacısı 4'üncü sınıf öğrencisi Abdulsamet Beyribey (10) de "Birinci turu kazandım, biraz heyecanlıydım. İkinci turu da inşallah kazanır Türkiye şampiyonu olurum" diye konuştu. Şampiyona, yarın oynanacak oyunların ardından sona erecek.

Kaynak: DHA

Türkiye, Eğitim, Kars, Spor, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kars'ta 7. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Başladı - Son Dakika

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